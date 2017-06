Myslivost na zámku i na hradě

Příznivce myslivosti a přírody i veřejnost zve výstava Kouzlo myslivosti na zámku v Bruntále i víkendová akce Myslivecké letní slavnosti na hradě Sovinci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Výstava Kouzlo myslivosti je k vidění v těchto dnech na zámku v Bruntále ve velké výstavní místnosti. Výstava přibližuje divákům myslivost od prvopočátků až po současnost.

Kromě informací o vývoji myslivosti je k vidění i řada exponátů, například nejrůznější myslivecké pomůcky, odměrky na střelný prach, vábničky, myslivecké trubky – lesnice, borlice a signálka. Zařízení k chytání zvěře, sklopce, železa a další pasti, lovecké zbraně i zbraně pytláků.

Návštěvníci zde najdou informace o Řádu sv. Huberta i řádovou uniformu. Nemohou chybět ani trofeje a preparáty zvěře. Myslivost se promítla do umění, k vidění jsou zde obrazy s mysliveckou tématikou či porcelán s mysliveckými výjevy. Výstava potrvá do 27. srpna, přístupná je denně od 9 do 17 hodin.

Tento víkend se v mysliveckém duchu ponese i akce na hradě Sovinec. V sobotu 10. a v neděli 11. června se zde konají Myslivecké letní slavnosti. Návštěvníci uvidí ukázky výcviku dravých ptáků a loveckých psů, dozvědí se zajímavosti z historie myslivosti, o Řádu Sv. Huberta promluví jeden z jeho členů.

Hrad se stane místem setkání nejen myslivců a milovníků přírody, atraktivní program je připraven pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi. Lidé mohou zajít na prohlídku hradu s průvodcem či na komentovanou výstavu trofejí, zkusit štěstí v soutěžích v mysliveckých dovednostech, ochutnat mysliveckou kuchyni a poslechnout si myslivecké fanfáry.

V sobotu od 20 hodin zve k pobavení myslivecká zábava, k tanci a poslechu zahraje skupina Hubertus, nebude chybět ani tombola, kde na vítěze první ceny čeká sele divočáka. V neděli v 11 hodin se slouží svatohubertská mše.