Mrazivé dny: na trati uvízl vlak, ve škole zamrzl vodní přívod

/FOTOGALERIE/ Mráz k zimě patří. Jen je třeba počítat s tím, že se občas mohou vyskytnout komplikace.

Bruslení na zamrzlém jezeře, koupel otužilců mezi krami, pohled na stříbrnou jinovatku patří k tomu příjemnému, co mrazivá zima může přinést.

Vykládejte ale o krásách zimy lidem, kteří stojí půl hodiny v minus patnácti na zastávce a čekají na vlak. A když ho konečně vidí přijíždět, nevěří svým očím. Nezastavuje, je to teprve rychlík, který měl tudy jet o hodinu dříve. To se stalo lidem, kteří v pátek 6. ledna večer cestovali z Krnova do Opavy.

Rychlík z Olomouce přijel do Krnova s téměř hodinovým zpožděním.

„Na trati zamrzla lokomotiva, musela tam přijet nová, to se v mrazu zkrátka může stát," informovali pracovníci Českých drah. Pravidelní cestující si už od 21. prosince, kdy se opravená trať zprovoznila, stihli zvyknout na takzvanou konsolidační jízdu, kdy se mezi Krnovem a Skrochovicemi jezdí v souvislosti s technologií stavby pomalu, a vlaky tak jezdí s deseti- až patnáctiminutovým zpožděním, hodinové zpoždění ale někteří snášeli těžce.

„Příště rozhodně pojedu autem nebo autobusem, jedeme z Olomouce do Opavy skoro čtyři hodiny," konstatoval mladý tatínek s dítětem, který byl naštěstí vybaven na cestu hrami.

Čekání cestujících v mrazu na zastávce je nepříjemné, není to ale nic proti problému, který by měli lidé bez domova, nebýt azylových domů a nocleháren. „Kapacitu noclehárny máme v těchto dnech naplněnou, nabízíme devět postelí pro muže a jednu pro ženu, všechny jsou obsazené. Nikoho ale neodmítáme, samozřejmě pokud se chová slušně, nabízíme našim klientům alespoň režim volné židle, kdy u nás mohou přečkat noc na židli," uvedl pracovník krnovské Armády spásy Jiří Ivanov.

Obdobně jsou na tom také v Opavě. Bezdomovci se zde mohou uchýlit do tepla Azylového domu Samaritán a ženy do Azylového domu pro matky s dětmi. V Samaritánovi bývá osmnáct lůžek v noclehárně každý večer plných a ti, na které se místo nedostalo, tráví noci na židlích v teplé jídelně.

Bezdomovci ovšem v těchto dnech působí i problémy. Čtveřice osob bez domova před několika dny v Bruntále před noclehárnou upřednostnila jako místo k večernímu pobytu místní nádražní halu. Tři muže a jednu ženu museli vyvést bruntálští strážníci.

„Obtěžovali lidi, kteří čekali v nádražní hale, nevhodnými projevy a zápachem," vysvětlil ředitel bruntálských strážníků Pavel Petr. V Krnově zase strážníci v neděli 8. ledna vyváděli z bytového domu v Libušině ulici bezdomovce, který si ustlal na půdě.

Živěji v minulých dnech podle tiskového mluvčího Slezské nemocnice Daniela Svobody bylo také na chirurgické ambulanci. O žádné těžší úrazy však nešlo, pacienti přicházeli hlavně s naraženinami, utrpěnými po pádech na ledovce. V sobotu šlo o dvě pochroumaná žebra, dvě zápěstí, jedno rameno a jednu naraženou hlavu, v neděli podlehly bolestivým pádům čtyři hrudníky, pět zápěstí a po jednom žebru, prstu, předloktí a hlavě.

Tři nejvíce postižení byli nuceni využít pohostinnost nemocnice, ostatní odešli po ošetření domů.

Mráz způsobil potíže také ve školních zařízeních. Mezi 9. až 11. lednem například musela být zrušena výuka v Základní umělecké škole Václava Kálika v Opavě. Důvodem byla havárie na vodovodu. „Ředitelské volno ve středu skončilo. Ode dneška už se normálně učí. Závadu se povedlo odstranit," komentoval ředitel Petr Bouček.

Gabriela Mathiasová, Jitka Hrušková