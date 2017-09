Místo surfování ve Španělsku africká rally

V posledním čísle bruntálského a krnovského Regionu jsme měli rozhovor s mladým kameramanem a cestovatelem Lukášem Podiukem.

Lukáš Podiuk.

Jak už to tak u cestovatelů bývá, mění se jim rychle plány a Lukáš není výjimkou a dostal lepší možnost k vycestování.

Z chystané cesty do Španělska se vyklubala tříměsíční cesta po Asii, ze které Lukáš přeletí do Afriky na rally. V Asii jeho cesta začne ve Vietnamu a dále má v plánu navštívit Laos, Kambodžu, Myanmar a Bali. „Ten plán úplně nemáme, hodně záleží i na ceně letenek. Vietnam chceme projet na motorkách, ty potom prodat a za peníze koupit další letenku. Ale kam to bude, to se neví,“ vysvětlil Lukáš Podiuk.

V Africe Lukáše čeká závod rally, přesněji Put Foot Rally Africa, který vede přes pět zemí: Jižní Afriku, Namibii, Botswanu, Zambii a Malawi. Je to osm tisíc kilometrů za 18 dní. Minulý rok soutěžilo skoro dvě stě týmů z celého světa. „Chci si dovézt pěkné záběry a pak z toho udělat dokument. Ale upřímně vůbec nevím, jak to v praxi bude. Mám nějakou představu, chci si vytvořit i scénář, ale jaká bude realita nevím. S nápadem o Africe přišel kámoš, já jsem tomu nevěnoval moc pozornost. Ale když jsem viděl videa a to jeho nadšení, rozhodl jsem se, že prostě pojedeme,“ řekl Lukáš Podiuk.

Z této čtyřměsíční cesty chce Lukáš natočit dva dokumenty, které by potom uvedl v bruntálském kině. Jeden o Asii, ten by snad měl vyjít v květnu 2018 a o Africe do konce října stejného roku.

