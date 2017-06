Ministr pozvané lidi nechal čekat

Ministr zemědělství Marian Jurečka se rozhodl poprvé ve svém funkčním období navštívit Nové Heřminovy. A neobešlo se to bez faux pas.

Návštěva ministra zemědělství Mariana Jurečky (vpravo) v Nových Heřminovech nezačala právě šťastně. Starosta Heřminov Ludvík Drobný (vlevo) ministrovi vyčetl, že volené zastupitele a občany nechal čekat na úřadě.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Zatímco starosta, zastupitelé a běžní občané čekali shromáždění na obecním úřadě, ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) se na opačném konci Nových Heřminov radil o dalším postupu s místními zastánci přehrady.

„Já jejich názor respektuji, ale jsem pro otevřenou diskusi o protipovodňové ochraně. Ne se takto domlouvat za zády druhých," rozčiloval se jeden z občanů, když zástupci Povodí Odry omluvili zpoždění ministra kvůli schůzce s vybranými občany Heřminov v restauraci Clondike.

PANE MINISTŘE, PŘIJDE VÁM TO NORMÁLNÍ?

„Přijde vám to normální, že občané dostanou písemnou pozvánku na 16.30 hodin, zastupitelé na 16 hodin, a vy, když se vám konečně podaří se zpožděním přijet do obce, tak jdete nejdřív na separátní setkání s jakousi vyvolenou skupinou občanů?

S nimi se nejdřív radíte, než přijdete na obecní úřad, kde na vás už všichni čekají?" zeptal starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný, když ministr v 17.30 hodinkonečně dorazil na úřad. Starosta sklidil za své rázné vystoupení potlesk v jednacím sále.

MARIAN JUREČKA: VŠEM SE OMLOUVÁM

Ministr ujistil občany, že hlavním důvodem jeho zpoždění byly jeho povinnosti v poslanecké sněmovně.

„Mrzí mě to, ale dnes jsem mimořádně nemohl odjet dřív ze sněmovny. Také díky mému hlasu dostanou obce miliardy navíc. Chápu, že vy cítíte, že je to ode mě neuctivé, ale nemohl jsem to změnit. Pane starosto, já jsem se jen snažil dodržet předem daný program návštěvy v Nových Heřminovech. Všem se vám moc omlouvám," zdůvodňoval své zpoždění ministr.

NEFORMÁLNÍ SKUPINA JE VÍC NEŽ ZASTUPITELÉ?

Starosta upřesnil, že ministrovi nevyčítá samotné zpoždění, ale to, že při tvorbě svého programu v Nových Heřminovech postupoval obráceně, než je obvyklé.

„Když už jste přijel se zpožděním do Nových Heřminov, kde jste měl pozvané a shromážděné volené zastupitele a občany, tak jste jim měl dát přednost před neformální opozicí. Nejlepší řešení by bylo setkat se s námi všemi dohromady," uvedl starosta s tím, že každý mohl přijít na úřad diskutovat s ministrem, takže nebyl důvod svolávat separátní schůzku příznivců přehrady.

„Nelíbí se mi, když se tu tvoří jakási neformální skupinka, která se staví na úroveň zastupitelstva. Kde to jsme?" shrnul své výhrady starosta.

Ministr si posteskl, že za tři roky, co je ve funkci, nedostal z Heřminov žádný podnět, co by tato obec chtěla.

Co chtějí Nové Heřminovy?

Vláda v roce 2014 vyčlenila 425 milionů korun, které byly Novým Heřminovům prezentovány jako kompenzace za škody za újmy způsobené přehradou. Co obec vlastně chce?

Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč v březnu poprvé informoval občany Nových Heřminov, že na kompenzaci ve výši 425 milionů nemá obec automatický nárok, protože podmínkou pro jejich čerpání je změna územního plánu.

Minulý týden ministr zemědělství Marian Jurečka informoval zastupitele a občany, že částka 425 milionů nemusí být konečná, protože stát je připravený jednat o uvolnění dalších peněz pro Nové Heřminovy.

„Nabízím, ať se vy občané i vedení obce dohodnete na věcech, které jdou nad rámec těchto kompenzačních opatření v usnesení vlády. Záleží na vás, co potřebujete zrealizovat. Ať už je to otázka infrastruktury nebo jiné věci, které jsou pro vás důležité.

Jsme schopni si k tomu sednout a říct, co jsme jako stát a ministerstvo zemědělství připraveni v tom udělat," uvedl ministr Jurečka s tím, že nepřijel Nové Heřminovy přemlouvat, aby změnily své rozhodnutí ohledně přehrady, ale otevřeně zde říct, jaká je situace a možnosti dalšího vývoje.

EXISTUJE ZDE MOŽNOST VYVLASTNĚNÍ?

„Pokud majitelé nechtějí prodat své pozemky, jsou tady instituty, které bychom hrozně neradi používali, ale občas i stát, když musí, tak vyvlastnění použije, aby dokázal realizovat stavbu ve veřejném zájmu. Já přicházím s tím: pojďme hledat jak to udělat, aby obec neměla pozastavený rozvoj. Navrhuji, aby vyložila na stůl konkrétní požadavky k jednání," sdělil občanům a zastupitelům Jurečka.

Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný ministrovi nabídl, že mu může okamžitě předložit požadavek, co by obec po ministerstvu zemědělství chtěla. „Obec by chtěla, aby byl objektivně posouzen záměr přehrady, a aby bylo odborně posouzeno a oponováno, zda existuje také jiné řešení.

Mluvil jste o vyvlastňování. Dovoluji si upozornit, že institut vyvlastňování lze uplatnit jen v případech, kdy prokazatelně neexistuje jiné řešení. V tomto případě ale jiné řešení protipovodňové ochrany existuje. A pokud není, dokažte nám to," vysvětlil starosta Heřminov ministrovi požadavek obce.

Současně starosta ocenil, že se konečně nějaký zástupce státu odhodlal s obcí oficiálně jednat o jejích požadavcích.

PROČ S NÁMI NEJEDNÁTE NA ROVINU UŽ DÁVNO?

„Chtěl bych se zeptat, proč takovýmto způsobem s námi nezačalo ministerstvo zemědělství jednat už před dvaceti lety? Politické rozhodnutí o stavbě přehrady bylo vytaženo v roce 1998 tehdejším ministrem a místopředsedou vlády Josefem Luxem. Pak se deset let v přímém rozporu s požadavky obce usilovalo o to, aby celé Nové Heřminovy byly zaplavené.

Pak když přehradářům trochu došel dech a pochopili, že je tato cesta neprůchodná, tak přišli s tímto novým vynálezem," popsal starosta desetiletou cestu od velké nádrže k menší variantě přehrady, kterou vláda schválila v roce 2008.

CHCEME ROZHODOVAT NA SVÉM ÚZEMÍ

„Bohužel zase se s námi o tom nikdo nebavil a nikoho nezajímalo, že my máme vážné výhrady i k tomuto řešení. Nikdo se nepřijde zeptat, co my na to, ještě před tím, než se začnou kreslit ty krásné obrázky, jak to má u nás jednou vypadat. My si chceme vynutit, aby to fungovalo jinak.

Chceme, aby se s námi jednalo jako se samosprávnou obcí, která má plné právo rozhodovat na svém území garantované ústavou," vysvětlil starosta ministrovi Jurečkovi, o co jeho obec usiluje. „Doba pro hledání alternativ tu byla naposledy před deseti lety a bohužel se neumíme vrátit v čase," krčil rameny Jurečka.