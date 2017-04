Ministerstvo chystá další pokus pustit soukromé dopravce na trať přes Krnov

Krnov, Bruntál - Uvidíme za tři roky konečně na trati přes Krnov, Bruntál a Opavu vlaky soukromého dopravce? Vláda s tím počítá. Už zase. Předchozí pokus vysoutěžit provozovatele rychlíků skončil žalostně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Vláda v březnu schválila nový materiál Ministerstva dopravy, který plánuje otevírání trhu v dálkové železniční dopravě. Obsahuje také aktualizovaný harmonogram. Podle něj v první vlně budou železniční dopravci soutěžit o šest státem dotovaných rychlíkových linek. Pokud se tento harmonogram podaří dodržet, na rychlíkové lince R27 Ostrava Opava Krnov Bruntál Olomouc bychom mohli zahlédnout první vlak soukromého dopravce od jízdního řádu 2020/2021.

ŤOK: SLIBUJE SE TO ROKY

„Otevírání trhu v železniční dopravě se roky slibuje. Soukromého dopravce jsme ale na státem dotovanou linku poprvé pustili až na konci loňského roku mezi Plzní a Mostem. Na vybraných linkách chceme dále soutěžit a postupně trh uvolňovat,“ uvedl po schválení záměru vládou ministr dopravy Dan Ťok.



Pro úspěšný start soutěží je třeba nejdřív vyřešit několik problémů včetně takzvaného „režijního jízdného“. To by i s ohledem na dřívější rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemělo být zákonným závazkem, ale zaměstnaneckým benefitem. Do budoucna bude ministerstvo usilovat také o zavedení takzvané tarifní integrace, která umožní cestujícím využít služby různých dopravců za jednotný tarif.

NÁROČNÉ PODMÍNKY DOPRAVCE ODRADILY

Do roka by ministerstvo mělo vládě předložit další zprávu o postupu při otevírání trhu v oblasti nadregionální železniční osobní dopravy. Není to ale první pokus pustit na tuto trať soukromého dopravce. Nového dopravce pro rychlíkové spoje na trati Ostrava Opava Krnov Bruntál Olomouc začal stát vybírat už v roce 2012. Tehdy se jednalo o nejztrátovější rychlíkovou trať v České republice, na které stát doplácel Českým drahám 225 Kč za každý ujetý kilometr. Pro toto výběrové řízení ministerstvo dopravy stanovilo náročné požadavky

Podle zadání si nový dopravce například musel pořídit bezbariérové klimatizované nízkopodlažní vozy s elektrickými zásuvkami v první i druhé třídě, a s dostatkem místa pro vozíčkáře, kočárky i pro přepravu kol. Dokonce byly v tendru zakázané i vagony se sedačkami z koženky. Na oplátku ministerstvo dopravy uchazečům nabízelo zachování systému proplácení prokazatelných ztrát z provozu.

NAKONEC V SOUTĚŽI ZBYL JEN REGIOJET

Samotné České dráhy se tohoto výběrového řízení ani nezúčastnily. Zdůvodnily to tím, že by včas nedokázaly vysoutěžit dodavatele vagonů, aby mohly splnit až příliš přísné podmínky ministerstva dopravy. Podobné důvody odradily od soutěže také společnosti Veolia Transport, LEO Express nebo nizozemskou Abellio. Nakonec jediným účastníkem ve výběrovém řízení zůstal RegioJet. Druhý uchazeč společnosti Arriva byl vyloučen kvůli administrativní chybě.

RegioJet v domnění, že zakázku vyhrál a už mu nic nestojí v cestě, už dokonce zveřejnil jak hodlá snížit jízdné se srovnání s tarify Českých drah. Ministerstvo dopravy za ministra Zbyňka Stanjury raději využilo svého práva celý tendr zrušit. Díky tomu ministr Dan Ťok mohl analyzovat příčiny předchozího nezdaru. Hledání nového dopravce sice muselo začít od nuly, ale už bez pochybností, zda jsou podmínky férové pro všechny uchazeče.