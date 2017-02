Mimořádný vlak pojede do Malé Morávky

Jedinečnou příležitost svést se zase jednou vlakem po nevyužívané železniční trati do Malé Morávky mají zájemci tuto neděli. Bude vypraven mimořádný motorový vlak s třemi vozy řady 810. Budou vyvedené v historickém nátěru ze sedmdesátých let.

Motoráky řady 810 pojedou v neděli z Ostravy přes Krnov a Bruntál až do Malé Morávky.Foto: DENÍK / Libor Plíhal

Slezský železniční spolek pořádá mimořádnou retro jízdu do Malé Morávky v neděli 19 února. Vlak vyjíždí v 7.05 hodin ze stanice Ostrava střed a zastavuje i na dalších ostravských nádražích. V 8.00 vyjíždí ze stanice Opava východ a v 8.43 z Krnova.

Další zastávkou je v 9.10 Bruntál a pak v 9.38 Malá Morávka. Na trati Bruntál – Malá Morávka pak budou vypraveny dva páry mimořádných vlaků, které zastaví i na zastávkách v Rudné pod Pradědem a ve Světlé Hoře. Z Malé Morávky do Bruntálu vyjede vlak v 9.45 a v 11.45. Zpět z Bruntálu do Morávky vlak jede v10.55 a ve 12.55 hodin.

Ve 13.45 bude ještě vypraven fotovlak z Malé Morávky do Světlé Hory a zpět. Je určen fotografům, kteří si chtějí pořídit snímky ze zajímavých míst na trati. Pořadatelé ale asi i tuto jízdu vlaku protáhnou až do Bruntálu. Zájemců je totiž hodně a chtějí dát možnost cestujícím vrátit se zpět do Bruntálu, aby se nemuseli tísnit v posledním spoji.

Z Krnova do Morávky přijde jízdenka na 110, zpáteční na 170 korun, z Bruntálu 70 a zpáteční 110 korun. Na mimořádné vlaky bude ve stanici v Malé Morávce navazovat zvláštní autobusová linka ve směru Karlov pod Pradědem a Karlova Studánka. Ta už je zahrnuta v ceně jízdného.

Je možno si zakoupit i jízdenku z Bruntálu do Morávky bez navazující jízdy autobusu, ta přijde na 40 korun, zpáteční na 70. Děti a senioří platí polovic. Rezervace jízdenek je možná přes stránky www.slezskyzeleznicnispolek.cz.