Michaela Šolcová: Rodiče chtěli, ať dělám něco užitečného

/ROZHOVOR/ Michaela Šolcová je studentka krnovského gymnázia a bude za pár měsíců maturovat. Celou dobu studia dosahuje výborných studijních výsledků. A to i přesto, že času moc nemá. Věnuje se totiž na vrcholové úrovni bojovým sportům – reprezentuje Krnov a Českou republiku v národních i mezinárodních soutěžích.

Michaela na stupínku vítězů na mistrovství Moravy a Slezska.Foto: archiv Michaely Šolcové

Míša letos získala cenu Dr. Langschura. Ta byla tento rok udělena třem studentům – sportovcům. Vedle Míši ocenili porotci ještě plavce Ondřeje Švédu a zápasníka Ondřeje Dadáka.

Čekala jste, že dostanete cenu Dr. Langschura? Co to pro vás znamená?

Ne, byla jsem překvapená. Samozřejmě to pro mě znamená velkou radost.

V návrhu na cenu stojí, že máte výborné studijní výsledky. Samé jedničky?

To ne, měla jsem párkrát dvojku z chemie.

Kterého ze svých sportovních úspěchů si nejvíce ceníte?

Je to asi to třetí místo na mistrovství Evropy v Allkampf a první místa na mistrovstvích Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori 2015 a 2016.

Co vám pomohlo k těmto úspěchům? Je to otázka talentu, nebo spíš vytrvalosti a dřiny?

Tak dřevo na to nejsem. Talent pomáhá, ale vytrvalost a dřina, to být musí, bez toho to nejde. Pomohla mi také velká podpora mamky a přátel. Přátel z oddílu i ostatních.

Jak dlouho se věnujete sportu a proč jste si vybrala zrovna bojové sporty?

Přihlásili mě rodiče, když jsem měla šest let. Chtěli, abychom se sestrou dělaly něco užitečného.

Jak často trénujete? Máte čas ještě na jiné zájmy?

Trénink mám třikrát týdně. Kromě svých tréninků vedu i děti v kroužku ve Středisku volného času Méďa. Udělala jsem si zkoušky, abych mohla vést děti. Baví mě to.

Mají dnešní děti zájem o sport? Traduje se, že ne, jaké jsou vaše zkušenosti?

Děti mají zájem, máme jich v oddílu dost, ale je pravda, že jsou to hlavně děti do 12 let. U starších dětí zájem klesá, najdou si asi něco jiného.

Máte i mimosportovní zájmy?

Ráda kreslím.

V tomto školním roce budete maturovat. Straší vás to, nebo se spíš těšíte, že se budete moci ukázat?

Samozřejmě mě to straší, úspěch u maturity hodně záleží na štěstí, jakou si člověk vytáhne otázku. Maturuji ze základů společenských věd a tam je toho opravdu hodně. Těším se spíš na to, až bude po maturitě a budu mít tři měsíce volno.

Měli jste stužkovací večírek? Jaký máte citát na stužce?

„Stužkovák" byl super, na stužce máme: Čtyři roky stačí, drahoušku.

Chystáte se na vysokou školu?

Ano, budu se hlásit na psychologii do Olomouce.

Jak vzpomínáte na albrechtickou „základku"? Měla jste tam oblíbené učitele?

Na albrechtickou „základku" ráda vzpomínám, měla jsem tam oblíbené učitele, například učitelku češtiny Renatu Doležalovou.

Jaké místo v našem regionu máte ráda?

Mám ráda Karlovu Studánku nebo také mechové jezírko na Rejvízu, kam jezdíváme s rodinou na výlety.

Michaela ŠolcováVěk: 18 let

Bydliště: Město Albrechtice

Sourozenci: mladší sestra

Zájmy: sport, studium, kreslení

Dr. Sigmund Langschur

Dr. Langschur – jeden ze dvou židovských profesorů krnovské reálky – gymnázia – vyučoval na gymnáziu v letech 1909 až 1938 a patřil k významným kulturním osobnostem Krnova. Bydlel na Horním náměstí v blízkosti radnice.

V květnu 1938 stačil poslat svého šestnáctiletého syna Huga – studenta krnovské reálky – k příbuzným do Londýna. V létě 1942 byl společně s manželkou deportován do Terezína a krátce nato do koncentračního tábora Baranoviči, kde byli oba zavražděni nacisty.

Syn Dr. Langschura Hugo bojoval od roku 1944 v anglické armádě v Itálii. Od roku 1951 žije v Kanadě, živě se zajímá o Krnov a podporuje projekty Občanského sdružení Krnovská synagoga. Na památku Dr. Langschura je udělována každoročně od roku 2005 nejméně jednomu studentovi/studentce gymnázia cena Dr. Sigmunda Langschura za mimořádné výsledky či mimořádný čin.

Cena navazuje na tradici předválečné ceny, udělované Židovskou náboženskou obcí Krnov studentům reálky.

Gabriela Mathiasová