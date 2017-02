Město má tři zájemce na koupi bývalého Domu služeb

Město dlouho a marně hledá kupce pro chátrající bývalý dům služeb v Bruntále v Revoluční ulici 18.

Bývalý Dům služeb v Bruntále. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Karel Janeček

Nyní se objevili tři zájemci. Bruntálská radnice tedy vyhlásila záměr na prodej, kde o novém majiteli rozhodne kromě nabídnuté ceny za nemovitost také plánovaný účel užití a termín realizace oprav objektu.

Minimální nabídnutá cena je 2,676 mil. korun. Zájemci o koupi musí své nabídky doručit do 6. března. Nový majitel musí podle smlouvy budovu opravit, pokud se mu to nepovede do dvou let, musí doplatit rozdíl mezi cenou dle znaleckého posudku a vyhlášenou minimální cenou.