Město Albrechtice pozvalo Komprachtice na Osoblažku

Parní vlak na osoblažské úzkokolejce sice má svůj jízdní řád, ale pokud se najde dostatečně početná skupina zájemců, může si domluvit speciální jízdu. Tak jako Město Albrechtice.

Menší lokomotiva Rešica musela zaskočit za porouchaný Malý Štokr, takže souprava měla o jeden vagon méně, ale jinak se společný výlet Města Albrechtic, Komprachtic a Zátoru vydařil skvěle.Foto: MěÚ Město Albrechtice

Občané Města Albrechtic rádi navštěvují partnerské město Komprachtice v Polsku a také rádi pro své polské přátele vymýšlí společné výlety. Tentokrát pro ně připravili výlet parním vláčkem z Třemešné do Osoblahy a zpět.

„Na této akci se finančně spolu s Městem Albrechticemi podílela také obec Zátor. Protože parní vlaková souprava uveze určitý počet vagónů a tím pádem i osob, byla v první řadě určena místa pro naše partnery z Komprachtic a 50 míst bylo nabídnuto dětem z Mateřské školy v Městě Albrechticích a jejich rodičům.

Zbylá místa obsadili občané Zátoru," popsal albrechtický místostarosta Martin Špalek jak se podařilo zorganizovat speciální parní jízdu jen pro Město Albrechtice, Zátor a poské partnery z Komprachtic. Původně měl parní vlak k dispozici 140 míst, ale jeho lokomotivy už jsou přece jen starší dámy a občas musí řešit různé poruchy.

„Týden před jízdou nás informoval majitel vlaku, že se jim poškodila parní lokomotiva, takže bude k soupravě nasazena méně výkoná parní lokomotiva Resita. Ta ale uveze o jeden otevřený vagón méně, takže se kapacita se zmenšila ze 140 míst na 110 osob," doplnil místostarosta s čím se občas musí při nostalgických jízdách počítat.

Při odjezdu z Třemešné bylo ještě počasí trošku zachmuřené, ale poté se ukázalo sluníčko a udělalo z jízdy s párou ve vlasech nezapomenutelný zážitek, zvláště pak pro děti.

V Osoblaze už byl připraven pro polské partnery oběd a stihli i návštěvu muzea. Více času nezbylo, protože i speciální vlak se musí držet časového harmonogramu. Po návratu do Třemešné byli občané Komprachtic i Zátoru pozváni do parku B. Smetany v Městě Albrechticích, kde právě probíhaly oslavy sedmdesáti let od založení místního dechového orchestru.