Lyžování mají v pátek školáci v některých areálech zdarma

Školáci dnes mají pololetní prázdniny. Pokud je stráví na horách, mohou lyžovat dokonce zdarma.

Ski Areál Kopřivná, tady dnes mohou školáci lyžovat po předložení vysvědčení zdarma. Výhodné lyžování nabízí dětem i další areály.Foto: archiv skiareálu

Ideální podmínky pro lyžování jsou ve všech lyžařských střediscích. V pátek se vyplatí vyrazit na lyže zejména školákům, pro ně je totiž lyžování v některých skiareálech zvýhodněné nebo dokonce zdarma. Stačí jen předložit kopii pololetního vysvědčení. A ani nezáleží na známkách!

Kromě lyží potřebují dnes školáci na horách na některých sjezdovkách i kopii vysvědčení. Po jejím předložení ve Ski Aréně ve Vrbně pod Pradědem získají jednu jízdu na bobové dráze zdarma. Ve Ski areálu Annaberg v Andělské Hoře za vysvědčení získají děti do patnácti let celodenní skipas pouze za padesát korun.

Mnohem dál šli ve Skiareálu Kopřivná v Malé Morávce, pro všechny děti školou povinné je zde denní lyžování zdarma. Rovněž tak v nedaleké Ski Aréně Karlov mají školáci lyžování zadarmo.

„Podmínkou je pouze předložení skenu nebo fotokopie pololetního vysvědčení v papírové podobě na pokladnách sjezdovek Ski Arény. Citlivé údaje, rodné číslo, mohou být začerněny," uvedl podrobnosti mediální zástupce Ski Arény Karlov Karel Soukop.

Oproti vratné padesátikorunové záloze obdrží děti do patnácti let skipas, který mohou využít na všechny sjezdovky ve Ski Aréně Karlov. Akce platí pouze pro denní lyžování od 8.30 do 16 hodin, tedy nikoliv na večerní.