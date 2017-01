Ludvík Gregárek: Lidé mají zlatá srdíčka a nemyslí jen sami na sebe

/ROZHOVOR/ Každý týden vás seznamujeme s lidmi, kteří žijí na Bruntálsku nebo mají k našemu regionu nějaký vztah, a dosáhli nějakého důležitého úspěchu, mají zajímavý koníček, mají co říci ostatním, dělají něco pro druhé…

Ludvík Gregárek před Vánoci osobně rozdává hračky dětem v nemocnici.Foto: archiv Ludvíka Gregárka

V roce 2016 jste tak mohli číst například rozhovor s fotografem Štěpánem Mikulkou, který měl výstavu ve Flemmichově vile v Krnově, s gymnazistkou Sárou Szmekovu, která si letěla pro cenu za svou grafiku až do Hongkongu, se zakladatelkou pacientské organizace Parkinson klub Anežkou Matochovou a mnoha dalšími.

V roce 2017 bychom se chtěli více zaměřit na aktivní členy různých spolků, na organizátory různých akcí, díky nimž se v našich obcích něco děje, na lidi, kteří měli dobrý nápad, uskutečnili ho, a přinesli tak radost do života jiných.

Jedním z takových je Ludvík Gregárek ze Světlé Hory, který spolu s Martinou Kocourkovou organizuje vánoční sbírku pro nemocnici.

Sbírku pro nemocnici jste před Vánocemi organizovali už pošesté. Dětem, které musely trávit advent v nemocnici, jste opět přinesli kopu dárků, o sbírku je velký zájem. Jak to bylo na začátku?

Ze začátku jsme sice neměli tolik dárečků jako dnes, hlavní ale bylo, že se našli lidé, co nás ani neznali, ale přesto dětem něco věnovali a vykouzlili jim nádherný úsměv na tváři. Toho si moc vážím. A rád bych jim za to z celého srdíčka poděkoval.

Jak jste přišel na nápad zorganizovat sbírku?

Už jako kluk jsem měl rád Vánoce. A před pěti lety mě napadlo, jak asi prožívají Vánoce děti v nemocnicích a jak by se jim dala alespoň trochu zlepšit nálada. A odtud byl už jen kousek k činu. Na začátku ale panovala velká nejistota. Nikdo nás ještě neznal a my jsme měli strach, že nám lidi nebudou moc důvěřovat.

To se ale nestalo a nás obrovsky překvapilo, kolik se sešlo dárků. V tu chvíli jsem okamžitě věděl, že lidé mají zlatá srdíčka a nemyslí jen sami na sebe. To byl impulz pokračovat.

Měl jste kolem sebe lidi, kteří vás podpořili, pomohli vám?

Ano, určitě. Spoustě lidí se můj nápad líbil a podporovali nás, abychom v tom pokračovali a zorganizovali další ročníky sbírky.

Hračky osobně rozdáváte v nemocnici. Jaký je to zážitek? Na jedné straně vidíte nemocné děti, na druhé straně jim nesete příjemné překvapení…

Upřímně – není to vůbec lehké. Děti by raději trávily čas doma, ale musí být v nemocnici, a když vidíte hodně nemocné děti, tak vám ukápne i slzička, ale na druhé straně, když si vyberou hračku, která se jim líbí, a vykouzlí k tomu radostný úsměv, tak vám to dá velmi krásný pocit. A proto to vlastně děláme.

Jakou zkušenost máte s personálem krnovské nemocnice?

S krnovskou nemocnicí mám velmi dobrou zkušenost. Každý rok nás rádi přivítají s otevřenou náručí a to nám dává taky energii pokračovat rok co rok. Dárků bývá tolik, že je mohou rozdávat dětem celý rok, a také doplňovat hračky v herně.

Bydlíte ve Světlé Hoře. Jak se vám tam žije? Máte ke své obci blízký vztah?

Tady ve Světlé Hoře je krásný pohled do podhůří Jeseníků a také velmi čerstvý vzduch. Poznal jsem tu spoustu příjemných lidí, kteří také přispívají do sbírky hraček. Také jsem zde poznal svou přítelkyní a jsem za to moc rád.

Do práce ale musíte dojíždět…

Ano. Každý pracovní den dojíždím deset kilometrů.

Jaké místo v našem regionu nebo jinde v České republice máte nejraději?

Na to nemůžu odpovědět jinak než – Krnov, kde jsem se narodil a prožil krásných 19 let svého života.

Co byste poradil lidem, kteří třeba přemýšlí o tom, že by rádi udělali něco pro ostatní, ale nevědí, jak na to, nevědí, kde začít…

Hlavně nebát se, a pokud chcete někomu pomoci, tak jít po tom po hlavě a pak zažijete ten krásný pocit, co vás upřímně na srdíčku zahřeje.

Gabriela Mathiasová