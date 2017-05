Loučení s popelníkem

Tento týden odchází do historie kus naší kultury: od 1. června platí v restauracích zákaz kouření.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/František Géla

Změna nebude možná na první pohled patrná. V restauracích, pivnicích a kavárnách bude vše téměř při starém, jen na stolech bude s chybějícím popelníkem více místa. Více místa bude možná i na židlích. Kuřáci budou venku.

„Stáhneme popelníky a nebude se kouřit. Je to zákonem dané, pánové si to vymysleli, takže to tak bude, co víc mám k tomu říct?" odpovídá na otázku, jak je vsmířený se zákazem kouření, číšník, který v krnovské pivnici na Hlavním náměstí pracuje 19 let. „Většina našich hostů je proti, ale co naděláme?" dodává.

Mezi štamgasty pivnice jsou v pátek po poledni odpůrci zákazu, jeho zastánci i ti, kterým je to jedno. Nekuřáci, jako například Karel Panáček, zákaz vítají, jiní v něm vidí nepřiměřený zásah státu. „To není demokracie, ale feudalismus. Zákaz omezuje svobodné podnikání, majitelé by si přece o tom měli rozhodnout sami.

Nekuřáci přece měli na výběr, kuřáci teď žádný výběr mít nebudou. Je to holý nesmysl," podporuje slova číšníka Ivo Mužný. „K čemu to ale je, říct to do novin?"

„Mně ten zákon nevadí, protože jsem nekuřák. Ale nevadí mi ani, když se kouří. Chodím do pivnice na pivo, je pro mě důležité, jestli mají dobré pivo," přidává svůj komentář Martin Peter.

Gabriela Mathiasová