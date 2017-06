Letní brigády: hodně se jezdí i do zahraničí

Studenti z Opavska a Bruntálska jezdí o prázdninách pracovat do sousedních zemí čím dál tím častěji. Reagují tak na omezenou pracovní nabídku v regionu a na její nízké finanční ohodnocení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šamánek

Najít brigádu na letní měsíce není v Opavě a jejím okolí snadným úkolem. Studentů, kteří by si chtěli přes léto přivydělat, je mnoho, zaměstnavatelů už tolik není. Existují však i firmy, které přes letní měsíce nabírají sezonní pracovníky ve velkém. Jedním z nich je Zemědělský podnik Otice.

„Brigádníky nabíráme každý rok. Ti musí splnit pouze podmínku ukončeného základního vzdělání. Pracují tedy u nás hlavně studenti starší patnácti let. Ty najímáme na pomocné práce, jako jsou čištění česneku, vytrhávání lebedy z polí a jiné," sdělila k tématu Markéta Kunzová z obchodního oddělení ZP Otice.

Počet brigádníků bude v Oticích letos nižší než v loňském roce. Jejich počty se však stále drží v řádech desítek. „Na prázdninové období se nám zatím nahlásilo okolo čtyřiceti brigádníků. To je oproti loňsku asi o dvacet méně," dodala Markéta Kunzová.

Brigády nabízejí také menší podniky. Velký zájem je o práci v pohostinství. „Zatím se nám nahlásilo asi dvanáct brigádníků. Ti přišli sami od sebe, takže nebylo třeba ani vytvářet žádný inzerát. Těší mě, že je o brigádu v mém podniku takový zájem," říká majitelka kavárny Rousey's Café Radka Šoltysová. Podle ní o sezonní pracovníky na Opavsku nouze není, problém je spíše u zaměstnavatelů, kterých vzhledem k velkému počtu studentů není tolik.

Na Bruntálsku musí někteří zaměstnavatelé řešit problém opačný. „Přes letní sezonu jsme se pokoušeli najít brigádníky, kteří by nám vypomohli s provozem chaty. Jednalo se o pomocné práce a provoz baru. Moc lidí však na tuto nabídku neslyšelo, a když už se nám někoho podařilo sehnat, tak se bohužel jednalo o poměrně nespolehlivé jedince.

Hosté jsou u nás přes léto ubytováni hlavně přes víkendy, a to většina studentů chtěla mít volno," mluví o svých zkušenostech provozovatelka Chaty Horník na Malé Morávce Miluše Beinhauerová. Ta svou snahu o hledání brigádníků po svých předchozích zkušenostech již vzdala.

Nabídky práce však nejsou omezeny pouze činnostmi v pohostinství. Zájemci o historii mají příležitost na zámku v Bruntále, který hledá brigádníky na průvodcovské služby. „Pro studenty starší osmnácti let máme brigádu jako průvodce na zámku. Všichni dostanou text, který se naučí, projdou si expozice a můžou začít s provázením. Velkou výhodou je, pokud člověk umí alespoň dva jazyky," řekla Markéta Trličíková z bruntálského zámku.

A jak se na sezonní práci dívají samotní brigádníci? Klára Janáčková má zkušenosti s brigádami jak v Opavě, tak v zahraničí. Největší rozdíl je mezi nimi podle ní ve finančním ohodnocení. Zahraničí nabízí studentům zcela jiné možností: „Na letní brigády chodím už od svých patnácti let. Mám zkušenosti jak s drobnými podnikateli, tak s velkými firmami. Důležitý je pro mě vždy pracovní kolektiv a to, jestli dokáže zaměstnavatel mou práci skutečně ocenit. Na brigádě v Německu jsem dostávala sedm eur na hodinu. V Opavě pak v průměru okolo šedesáti korun. Ten rozdíl je velmi patrný."

Podle Janáčkové sice mzda brigádníků za poslední dva roky vzrostla až o deset korun, se zahraničím se však Opava rovnat nemůže.

Podobné zkušenosti má i Jan Drobný. Ten na Opavsku každoročně pracoval o prázdninách na stavbách. Minulý rok se však přesunul na léto do zahraničí, kam se chystá i letos: „K mému létu patří už mnoho let i práce na stavbě. Jedná se pak o různé pomocné práce jako bourání a jiné. Běžně jsem dostával mezi šedesáti až osmdesáti korunami na hodinu. Minulý rok jsme se vydali s kamarádem dělat tutéž práci do Amsterdamu. Tam jsme pracovali snad i za pětinásobek.

Nikdo se s námi o výši mzdy nedohadoval. Zaměstnavatel to bral jako samozřejmost."

Někteří studenti pak hledají brigádu pouze na kratší dobu nebo se specifickým zaměřením. „Sháním brigádu na srpen. Už jsem se po něčem poohlížela, ale představovala bych si nějakou, která by souvisela s mým studijním oborem, a to představuje potíž. Nejčastěji narážím na nabídky brigád na pozici servírek a prodavaček či manuálně náročné práce," řekla k tématu Linda Komárková z Dolního Benešova.

Kde hledat letní brigádu

Jakou šanci mají zájemci o krátkodobou práci nebo studenti, kteří si chtějí přes léto přivydělat? Ne každý má příležitost, odvahu či chuť vycestovat do zahraničí. Co se dá najít v našem regionu?

Zájemci o letní brigádu uspějí třeba v Horských lázních v Karlově Studánce. Zde hledají výpomoc do kuchyně, do obsluhy a brigádníka do skladu potravin. Výdělek je 70 korun na hodinu, minimální doba brigády je jeden měsíc. Podmínkou ale je potravinářský průkaz a trestní bezúhonnost. Zájemci mají možnost ubytování a závodního stravování.

Komu nevadí ráno vstávat, sežene brigádu na ranní rozvoz novin u České pošty v Bruntále, začíná se o půl páté, končí o tři hodiny později. Zájemci musí mít řidičský průkaz, rozvoz se provádí služebním autem. Šanci mají jak studenti, tak třeba důchodci.

Štěstí na brigádu budou mít zájemci také v supermarketech, brigádníky k pokladnám a vybalování zboží hledá například Tesco v Bruntále a Kaufland v Krnově, který nabízí až 110 korun na hodinu.