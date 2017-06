Lesní školka v Úvalně shání peníze na maringotku

Děti si hrají v přírodě, mají své rituály, svačinky jsou v bio kvalitě. Lesní školka Vlčí doupě funguje v Úvalně již více než rok, navštěvuje ji zatím devět dětí.

Lesní mateřská školka. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Racek Attila

Provozovatelky nyní prostřednictvím projektu Hithit shánějí peníze na to, aby děti měly své zázemí své „vlčí doupě" maringotku. Potřebují přibližně 60 tisíc korun, sbírka právě začala, poběží do poloviny července. Dárci budou podle výše svého příspěvku odměněni třeba kváskovým chlebem, veganskými recepty nebo vlněnými ponožkami.

„Jsme alternativní rodiče, kteří se rozhodli jít v našem regionu zcela novou cestou. Stále jsme přemýšleli, jak to udělat, aby naše děti byly více v souladu s přírodou, aby zažívaly to, co už je v našem hektickém světě pro děti skoro neznámé a to vypnout přístroje a naučit se poznávat a vnímat přírodu," vysvětluje jedna z rodičů, Monika Adámková, která je matkou tříleté Lilien a školku založila společně s Mary Jankovou. Ta má dva syny, pětiletého Artura a tříletého Viktora. Lesní školka Vlčí doupě je členem Asociace Lesních školek a je jediná v okrese Bruntál.

Po roce chodu školky zjistily, že chtějí v naplnění svého snu pokračovat a rozšířit ho. Zázemí školky chtějí přesunout do Krnova na Ježník. „Chtěli bychom zde postavit dvě maringotky se zastřešeným posezením. Chceme vytvořit pěkné místo, kde se mohou scházet lidé se společnými zájmy a potřebami. Místo, kde můžeme mimo provozování lesní školky pořádat přednášky, workshopy a akce pro rodiny s dětmi," uvedla Mary Janková.

Peníze na jednu maringotku mají, na druhou je chtějí získat právě prostřednictvím projektu Hithit.

Hithit je prostor pro financování nových myšlenek, kreativních. Šanci mají podle správců ty projekty, do kterých jdou lidé naplno, dávají jim srdce a mají hlavu a patu. V minulém roce se tímto způsobem podařilo získat peníze pro klienty krnovského střediska Benjamín Slezské diakonie na zhotovení fotografií a vydání kalendáře I takoví jsme.

Gabriela Mathiasová