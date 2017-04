Kůrovcová kalamita se podepsala také na silnicích

Norberčany, Domašov nad Bystřicí - Nejhorší je situace v odlehlých obcích, které jsou obklopené lesy. Silničky nižších tříd většinou nejsou na takový nápor těžké dopravy dimenzované. V uplynulých letech je silničáři většinou udržovali jen provizorními opravami. Navíc se mnozí řidiči snaží naložit maximum dřeva, jaké kamion uveze, a už si nelámou hlavu s tím, co přetížená souprava udělá s vozovkou.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Na negativní dopady těžby dřeva si stěžují například obce sousedící s vojenským prostorem Libavá. Právě lesy ve vojenském prostoru jsou zasaženy kůrovcovou kalamitou obzvlášť citelně, což se podepisuje i na okolních silnicích.

Obce doufají, že problémy kamionů přetížených dřevem mohou omezit častější kontroly. „Co jsem 20 let na obci, se silnice pořádně nespravily. Jen na jaře přijedou silničáři a jako vlaštovky je trochu zalepí, což vydrží chvíli, a díra je ještě větší," postěžovala si starostka Norberčan Marie Vališová. „Kvůli kůrovcové kalamitě jezdí auto za autem a cestu nám dodělávají ještě více," zlobila se.

Do Domašova nad Bystřicí, kde je železniční vlečka, sice jezdí tahače s kládami většinou po lesní cestě, ale v obci se pak otáčejí. Někteří tudy s nákladem projíždějí. „Cesty jsou tu úzké, je to problém. Ale hlavně po nich zůstává nepořádek. Kůra je všude a obec to zatěžuje. Jednali jsme, aby to uklízeli, ale stejně to nakonec leží na nás," posteskla si starostka Domašova Lucie Menšová.

Podle přednosty Újezdního úřadu Libavá Ladislava Zakuťanského armáda o zátěži kvůli zvýšené přepravě dřeva a přetíženým vozidlům ví. „Jednám o tom se starosty. Sám to vnímám nejen jako přednosta, ale i jako občan Města Libavá. Bohužel přepravce jako přednosta neovlivním, ale co chystám, je akce s vojenskou policií a Policií ČR. Budeme kamiony se dřevem vážit. Věřím, že když se jim rozdá pár flastrů, bude na nějakou dobu klid," dodal.

Podle Vojenských lesů a statků (VLS) je kalamitní stav, a tím i několikanásobně vyšší odvoz dřeva, problémem celého rozlehlého regionu. „Podepisuje se na dopravní situaci nejen u VLS, ale u všech vlastníků dřeva. Situaci navíc umocnil vlhký podzim a zima, jež se neblaze podepsaly na stavu komunikací, což je patrné i na stavu silnic, kde přeprava dříví neprobíhá," reagoval mluvčí VLS Jan Sotona.

Drtivou většinu dřeva, přepravovaného po silnicích, prodávají VLS na odvozním místě v lese, odkud si dopravu zajišťuje kupec. „Dodržování předpisů je jejich smluvní povinnost, stejně tak nesou na vlastní náklad případné sankce," dodal Sotona.