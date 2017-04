Krystal Help na Krnovsku rozšiřuje své služby

Lidem ohroženým závislostmi na návykových látkách a jejich blízkým pomáhá v Krnově a okolí již 15 let nezisková organizace Krystal Help.

Ilustrační foto.Foto: Martin Divíšek

Každoročně zde vymění přibližně 17 tisíc kusů injekčních stříkaček. Tato organizace poskytuje závislým zdravotní, hygienický a sociální servis. Sociální pracovníci jim pomohou zprostředkovat léčbu a poskytnou následnou podporu. „Jde o to ovlivnit chování závislých tak, aby co nejméně ohrožovali sebe a své okolí," vysvětluje Pavel Novák, vedoucí organizace Krystal Help.

SLUŽBY MEDIACE A NOVÉ PROGRAMY

„Momentálně se nám podařilo získat finanční prostředky na nové programy drogové prevence a službu mediace, která pomůže lidem při řešení různých konfliktních situací," pokračuje Novák.

Krystal Help dnes nabízí v Krnově tři služby, a to kontaktní centrum, terénní program a adiktologickou ambulanci. Díky získané dotaci může nyní tyto služby rozvíjet.

„Budeme rozvíjet odborné a adiktologické poradenství, budeme moci nabídnout více individuálních a skupinových sezení, motivační intervence a strukturované psychologické poradenství a službu mediace," upřesňuje Pavel Novák s tím, že na rozšíření služeb Krystal Help získal podporu z Evropského sociálního fondu operační program Zaměstnanost.

A kolika lidem získané prostředky vlastně pomohou? „Projekt pomůže minimálně stovce osob z Krnovska. Mnozí naši klienti jsou bez přístřeší a nejsou ani v evidenci úřadu práce," uzavřel Pavel Novák.

GABRIELA MATHIASOVÁ