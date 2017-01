Krnovští zastupitelé dál platí Polaru, ale neznají sledovanost

Majitelé televizorů mohou zavzpomínat, kolikrát viděli Krnovský miniexpres na Polaru. Odpovídá zpravodajství tomu, že za něj Krnov platí Polaru půl milionu ročně?

Televize Polar informuje o dění v Krnově, ale zadarmo to není. Z městského rozpočtu dostává na Krnovský miniexpres přes půl milionu ročně. Je to drahé nebo levné? Těžko říct, protože zastupitelé informace o sledovanosti Polaru ještě nikdy nedostali.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Zakázku na placené televizní zpravodajství získala televize Polar v Krnově poprvé v květnu 2015. Byla to zakázka bez výběrového řízení, takže jiná média se o ni nemohla ucházet. Některým zastupitelům se tehdy náklady na televizní propagaci města zdály příliš vysoké vzhledem k tomu, co Polar nabízí.

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU NEHLEDALI

„Stopáž dvě minuty týdně, byť několikrát reprízované, mi za ty peníze přijde hodně drahé. Jistě existují i jiné a levnější způsoby prezentace města," kritizoval uzavření smlouvy s Polarem zastupitel za Krnovské patrioty Pavel Moravec.

Jeho názor podpořila i bývalá starostka Krnova Alena Krušinová, která potvrdila, že nabídky placené propagace dostává radnice z různých médií. „Proč neudělat výběrové řízení na toho, kdo přijde s nejlepší nabídkou?" ptala se Krušinová jako opoziční zastupitelka v květnu 2015.

BRUNCLÍK: BUDE TO JEN NA ZKOUŠKU

Místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD) v květnu 2015 doporučil zastupitelům dát Polaru šanci a vnímat start Krnovského miniexpersu jako zkušební lhůtu.

„Já bych vnímal první půlrok vysílání jako pokusné období, abychom pak mohli vyhodnotit, nakolik jsme spokojeni. Pokud spokojeni nebudeme, nabízí se ukončení spolupráce a vypovězení smlouvy s Polarem nebo vyjednávání o jiných podmínkách.

Ta částka je poměrně vysoká, ale v této oblasti jsou finance relativním pojmem. Pojďme ve zkušební době zjistit, jak to funguje a zda vysílání zasáhne cílové skupiny," přesvědčil Brunclík zastupitele v květnu 2015, aby na zkoušku schválili zakázku na placené vysílání Poraru.

ŽÁČKOVÁ: JAKÁ JE TEDY TA SLEDOVANOST?

V prosinci 2016 se v rozpočtu Krnova objevila půlmilionová položka na další rok placeného zpravodajství na Polaru. Výdaj byl do rozpočtu zařazen bez rozborů sledovanosti a bez zdůvodnění, proč je placené televizní zpravodajství výhodné právě na Polaru.

„Bylo nám přislíbeno, že nejdřív bude vyhodnocována sledovanost pořadu Krnovský miniexpres a teprve až pak se budeme rozhodovat, zda smlouvu s Polarem vůbec obnovíme, anebo ne, a zda chceme dál provozovat tento systém prezentace. Ten je podle mého názoru už za zenitem a je pro město zbytečný.

Takže se ptám: Jaké jsou výsledky sledovanosti Polaru? Kde jsou čísla, abychom si mohli udělat kvalifikovaný názor, zda bylo půl milionu do do rozpočtu zařazeno oprávněně?" žádala vysvětlení zastupitelka Judita Žáčková (zvolena za ANO).

KRKOŠKA: INFORMACE HLEDEJTE NA WEBU

Na otázky sledovanosti Polaru zastupitelům odpovídal místostarosta Krnova Jan Krkoška (ANO): „Co se týká průzkumu sledovanosti, tak tato data jsou k dohledání na internetu Polaru. Jestli je to pro vás důležité, určitě jsem schopen na příští zastupitelstvo pozvat pana majitele Polaru, ať to tady odprezentuje, když zastupitelé mají takovou potřebu. Je to na vás," obrátil se Krkoška na zastupitele.

Zastupitelé se už ale nevyjádřili, zda chtějí vidět prezentaci Polaru naživo nebo si čísla o sledovanosti raději sami vyhledají na internetu.

SEKANINA: NEDÁVEJTE PENÍZE BEZ FAKTŮ

Opoziční zastupitel Ladisl av Sekanina (KSČM) navrhl neschvalovat další peníze pro televizi Polar, dokud se zastupitelé na základě faktů nepřesvědčí o výhodnosti této prezentace.

„Protože v rozpočtu hlídáme každou korunu a zatím jsme nedostali slíbené výsledky sledovanosti Polaru, tak navrhuji tu částku 500 tisíc korun zatím stáhnout do rozpočtové rezervy," navrhl Sekanina zastupitelstvu, aby platbu Polaru pozastavilo.

Sekaninův návrh podpořilo pouhých šest zastupitelů. Ukázalo se, že drtivá většina zastupitelů je se službami Polaru spokojená i bez konkrétních informací o sledovanosti. Zastupitelstvo hladce schválilo půlmilion Polaru na další rok.

ZAVÁDĚJÍCÍ ANKETA?

Vedení radnice zdůvodnilo nutnost spolupráce s Polarem také anketou mezi občany. Krnované odpovídali na otázku: „Přivítali byste pravidelné zpravodajství o dění v Krnově prostřednictvím regionální televize?"

„Pokud tam není zmínka, že jde o placenou službu, každý samozřejmě bude hlasovat ano. Když se ale řekne, že ročně bude výroba televizního pořadu stát přes půl milionu, mohl by být pohled občanů jiný," zpochybnil zastupitel Tomáš Hradil (Zelení) formulaci anketní otázky, která stála na počátku spolupráce Krnova s Polarem.