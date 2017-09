Krnovský technik obdivoval chov jedovatých hadů v Brazílii

/HISTORIE/ Krnovský technik Jaroslav Balcárek navštívil Brazílii v 80. letech jako pracovník Strojosvitu. Využil tehdy příležitosti a splnil si sen: navštívil Instituto Butantan.

„Viděl jsem se, jak chytil hada do jedné ruky, přendal si ho do druhé, chytil dalšího, přendal, až držel v natažené ruce tři prudce jedovaté hady. Zůstali jsme tam stát s otevřenou pusou,“ vzpomíná na silný zážitek z návštěvy Instituto Butantan v brazilském Sao Paulu Jaroslav Balcárek.

Toto významné výzkumné středisko navštívil v 80. letech. Pracoval tehdy jako technik v krnovském Strojosvitu.

„Podle mě to byly zlaté časy krnovského průmyslu. O naše koželužné stroje byl velký zájem, vyváželi jsme je do Latinské Ameriky a mne jako technika občas zavedly pracovní povinnosti do těchto zemí,“ ohlíží se dnešní sedmdesátník.

V Brazílii mu obchodní partneři nabídli návštěvu své chlouby – místa, kde chovají nejjedovatější hady planety: Instituto Butantan. A protože se Jaroslav Balcárek zajímal a dodnes zajímá o hady a přírodu vůbec, byla pro něj návštěva splněným snem. Má ji dodnes v živé paměti.

„Součástí instituce je muzeum, kde je expozice zaměřená na hady. Na kostrách jsme si mohli prohlédnout, jak fungují jedové zuby – na kostře čelisti je vidět páčka, která vysune zub. Zub má zajímavý tvar, kuželový, vzniká zde podtlak, který vytáhne jed ven.

V Jižní Americe žije velké množství jedovatých hadů, takže potřebují mít dostatek séra. Jed hadů potřebují k výrobě protijedu. Zajímavé je, že aby měli hadi dostatek jedu, musí žít v přírodě. V zajetí je tam v betonových ohradách chovali vždy jen krátce. Pak je vypustili do přírody a chytali další,“ vypráví Jaroslav Balcárek.

V muzeu si prohlédl také kostru jedné z největších anakond, jaké kdy byly chyceny. „Jsem velmi rád, že jsem Instituto butantan v Brazílii tenkrát navštívil. Byl to pro mne zážitek na celý život,“ uzavírá Krnovan.

Instituto Butantan založili kvůli epidemii moruInstituto Butantan vyrábí séra již téměř 120 let. Vypuknutí bubonické nákazy (dýmějový mor), které se šířilo z přístavu Santos v roce 1899, vedlo stát Sao Paulo k vytvoření laboratoře připojené k bakteriologickému ústavu a k výrobě antimorového séra.



Tato laboratoř, která se nachází na farmě Butantan, byla v únoru 1901 uznána za nezávislou instituci pod názvem Seroterapeutický institut. Prvním ředitelem zařazeným do laboratoře byl doktor Vital Brazil Mineiro da Campanha, který studoval problémy v oblasti veřejného zdraví. Vývoj sér a vakcín a zájem o šíření vědy mu přinesl mu mezinárodní uznání.



Téměř 120 let po svém založení je Butantan vynikajícím centrem biomedicínského výzkumu, který spojuje vědecký a technologický výzkum a výrobu imunobiologických produktů. Instituto Butantan je hlavním výrobcem imunobiologických přípravků v Brazílii.



Jako takový je zodpovědný za velké procento domácí produkce hyperimunních sér a za velký objem vakcínových antigenů vyrobených v Brazílii. Činnost institutu je spojena s výrobou vakcín, sér a biofarmaceutik pro lidské použití.



Hlavním posláním ústavu je přispívat k neustálému úsilí o zajištění dobrých životních podmínek obyvatelstva. (zdroj: Instituto Butantan)