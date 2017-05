Krnovský student sepsal příběh řádové sestry Marie Bonfílie. Celý život pomáhala

Marie Bonfílie je řádová sestra, která zasvětila život pomoci nemocným. Dnes žije v charitním domě ve Městě Albrechticích.

Albrechtické sestry boromejky. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Zachránit příběhy, fotografie a rodinné deníky, které by možná skončily v zapomnění nebo v koši. To je cílem dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století, do níž se zapojil také student krnovského gymnázia Kristián Jedelský.

SVŮJ ŽIVOT ZASVĚTILA POMOCI NEMOCNÝM

„Kristián zachytil životní příběh paní Růženy Čížkové, která jako řeholní sestra Marie Bonfílie zasvětila celý svůj život pomoci nemocným lidem. Prožila 2. světovou válku i dobu komunistického režimu, kdy se setkávala s mnohými problémy, které ji nezlomily.

Její obdivuhodně mladý a příjemný hlas dokáže i v dnešní době zaujmout svým poutavým vyprávěním," představila práci svého studenta pedagožka Marcela Bachanová, která vede Kristiána v dějepisném semináři.

NEOBYČEJNÝ SVĚDEK

Kristián nazval svou práci Neobyčejný svědek neobyčejných událostí a zachytil v ní příběh ženy, která se narodila v roce 1923 a dnes žije v charitním domě ve Městě Albrechticích.

Jako řádová sestra Bonfílie za 2. světové války ošetřovala raněné civilisty a vojáky, zúčastňující se Pražského povstání, v nemocnici pracovala i po válce.

NEVDĚK MÍSTO PODĚKOVÁNÍ

Komunistický režim si práce řádových sester nevážil, sestra Bonfílie byla za dramatických okolností přeložena do severočeského Jiříkova.

„Zde pracovala v psychiatrické léčebně pro staré lidi. Od 70. let pobývala v různých klášterech v Čechách, například v Kusově, kde byla i představenou. Nakonec po osmdesáti letech odešla kvůli zdravotnímu stavu do charitního domu v Městě Albrechticích, kde žije dodnes," vypráví Kristián Jedelský v příběhu sestry Bonfílie.

Soutěž Příběhy 20. století pořádá sdružení Post Bellum a Pant, na stránkách www.pribehy20stoleti.cz si můžete přečíst všechny soutěžní práce a hlasovat o vítězi. Hlasování probíhá až do 18. května, Kristiánova práce je v kategorii studenti 16-18 let.

Gabriela Mathiasová