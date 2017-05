Krnovský Maxim bude bránit most v Olomouci

Historická bitva „Překročení řeky Moravy" se odehraje v Olomouci 6. května.

Klub vojenské historie KVH Maxim z Krnova. Ilustrační foto.Foto: KVH Maxim

Oslavy konce války jsou příležitost si připomenout, jak probíhaly boje před 72 lety. Do rekonstrukce se zapojí i krnovský Klub vojenské historie (KVH) Maxim. Bude v sobotu 6. května brátit most v Olomouci.

„Jsme poslední asi 15členná posádka Olomouce a bráníme most. Rusové po leteckém útoku napadnou most na člunech, ale my průzkumníky zaženeme, tak pošlou dva tanky T34 a československou jednotku na jeepech. Most napadne ruská stíhačka Lavočkin a tu zas Messer. Rusi mají protiletadlové dělo, my máme Jurův PAK 35/36," odkrývá scénář boje Paul Sluka z klubu Maxim.

Vojáci z Krnova budou špinaví a odrbaní, jsou přece v prohrané válce. Rekonstrukce bitvy nazvaná Překročení řeky Moravy začne u olomouckého Hradiska ve 13 hodin.