Krnovské zahrádky pamatují podporu i rušení

/HISTORIE/ Krnovské zastupitelstvo se v roce 2003 zabývalo návrhem zrušit zahrádkářskou kolonii Slunečná stráň, aby se pozemek uvolnil pro výstavbu domků. Odbor regionálního rozvoje vytypoval tuto lokalitu v Kostelci pro snadné napojení na inženýrské sítě.

„Když se lidé ptají na stavební parcely, chtějí vědět, zda jsou blízko sítí a zda pozemek patří městu. Slunečná stráň oba požadavky splňuje," popsala situaci zastupitelům Iveta Laštůvková z odboru regionálního rozvoje.

Slunečná stráň vznikla před padesáti lety. Přestože od počátku zahrádky byly považovány za dočasné využití území, zahrádkáři nelitovali peněz ani práce. „Víte co obnáší vybudování takové osady? Bylo potřeba přivést vodu ze studny přes čerpací stanici do cisterny a přitom položit kolem čtyř set metrů potrubí, které prochází i pod vozovkou.

Vzniklo tak rozsáhlé a dobře fungující dílo, že by si namísto likvidace zasloužilo trvalé začlenění do města," apelovali na zastupitelstvo kostelečtí zahrádkáři.

"Nechci vyvolávat napětí, ale zahrádkáři si musí uvědomit, že je to městský pozemek a my o něm rozhodujeme. Chápu postoje zahrádkářů, ale pro výstavbu domků je to nejlepší území jaké Krnov má. Máme určitou filozofii, jak podpořit výstavbu domů a bytů a v tom vidím vyšší prioritu," prosazoval zástavbu místostarosta Jaroslav Vrzal.

Většina zastupitelů tehdy soucítila se zahrádkáři, protože krátce před tím už přibližně stovku zahrádek obětovali stavbě obchvatu a rozšiřování Kofoly. Zrušení Slunečné stráně při hlasování neprošlo.

Rok 1983: pěstování v socialistické společnosti

O tom, jakou kdysi mělo zahradničení podporu ze strany města i státu, si můžeme udělat představu třeba podle zápisu v krnovské kronice z roku 1983.

„Vypěstovat co nejvíce čerstvé, zdravé a chutné zeleniny a ovoce na co nejmenší ploše zahrádky je stále aktuálním úkolem každého zahrádkáře a jeho ušlechtilé činnosti. Naše socialistická společnost oceňuje vysoce práci zahrádkářů a také ji všestranně podporuje.

Vždyť zahrádkáři do práce na zahrádce často zapojují i ostatní členy rodiny a zejména mládež a tím provádějí i důležitou výchovnou činnost. Tím, že zahrádkáři vypěstují zeleninu a ovoce pro vlastní rodinu a přebytky své výroby prodávají na volném trhu nebo dávají zdarma svým známým, přispívají velkou měrou k lepšímu zásobování i vnitřního trhu.

Zahrádkáři jsou také oporou při vytváření příjemného životního prostředí. Práci zahrádkářů vysoce ocenilo i plenární zasedání ÚV KSČ a uložilo státním orgánům a komunistům v Národní frontě, aby rozvoji zahrádkářské a chovatelské činnosti věnovaly zvýšenou podporu.

Městský národní výbor v Krnově ve spolupráci se Státními statky Bruntál, odštěpným závodem Krnov vyčlenil půdu nevhodnou pro zemědělskou velkovýrobu a poskytl ji zájmovým organizacím zahrádkářů, zejména kolem řeky Opavice," zapsal kronikář a přiznal, že sám je nadšeným zahrádkářem.

Zahrádkářské kolonie se díky všeobecné podpoře začaly rozšiřovat v oblasti Cvilína, kolem řeky Opavice, v Kostelci, na Bezručově vrchu, Slunečné stráni, Hlubčickém předměstí, na Ježníku, v Býkově, v Krásných Loučkách a v Chomýži. Prodej výpěstků město podpořilo vybudováním nové krnovské tržnice.