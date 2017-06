Krnovské opravny a strojírny právě slaví významné jubileum

/HISTORIE/ Krnovské opravny a strojírny (KOS) letos oslaví 145. výročí založení. Při této příležitosti podnik pořádá 17. června den otevřených dveří od 9 do 14 hodin, na kterém nebudou chybět ani atrakce pro děti.

Krnovské opravny a strojírny opravují vagony a tramvaje už 145 let. Příští týden chystají den otevřených dveří.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Krnovské opravny a strojírny (KOS) se sice specializují na kolejová vozidla, jako jsou tramvaje a vagony, ale při výpadku těchto zakázek dokážou vyrábět třeba i rámy pro náklaďáky Tatra Truck a.s., pro Armádu ČR a třeba i pro odběratele z Jordánska. Zvládnou i takové speciality jako výrobu rámů pro vozidla vrtných souprav.

Podnik KOS za dobu své existence prošel i těžšími obdobími, ale prozatím se vždy s nimi dokázal nějak vypořádat. Krnovskými tramvajemi se můžete svézt v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Liberci, Jablonci nad Nisou, v Mostě i v Litvínově. Potkáte je i v Bratislavě, Košicích, Volgogradu, Taškentu, Osieku nebo Heidelbergu.

Tradičním programem KOS vždy byly opravy osobních a náklkadních vagonů. Opravdovou specialitou jsou historické vozy. Název KOS nese podnik od privatizace v srpnu 1992, předtím fungoval pod názvy Železniční opraveny a strojíreny (ŽOS) a ještě dříve jako Dílny pro opravu vozidel ČSD.

JAK SOUDRUH KOŠTUR DOSTAL VYZNAMENÁNÍ

Krnovští kronikáři pilně zaznamenávali, jak se v ŽOS plnil plán i závazky na počest různých výročí, jak se zdejší Brigády socialistické práce (BSP) s milicionáři věnovali pionýrům a sovětským soudruhům.

Například v roce 1983 kronikáři představili medailonkem soudruha ředitele Patra Koštura, uvědomělého komunistu a milicionáře. „U příležitosti 35. výročí Vítězného února a vzniku Lidových milicí propůjčil prezident ČSSR státní vyznamenání Za vynikající práci soudruhu Petrovi Košturovi, členu Okresního štábu Lidových milicí a řediteli Železničních opraven a strojíren Krnov.

Soudruh Petr Koštur je členem KSČ od roku 1948 a do řad Lidových milicí vstoupil v roce 1950. Působí jako instruktor okresního výboru OV KSČ a propagandista stranického vzdělávání. Aktivně se podílí na veřejném, politickém a společenském životě v Krnově," zapsal kronikář a hrdě dodal, že se soudruhem Košturem spolupracuje při zajišťování významných výročí a oslav v Krnově.

SOCIALISTICKÉ ZÁVAZKY A SOUTEŽ CO VÍŠ O SSSR

V krnovské ŽOS se pod vedením soudruha Koštury na počest Měsíce československo-sovětského přátelství pořádala závodní pobočka Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP) soutěžní večer otázek a odpovědí Co víš o SSSR. Putovní pohár v roce 1983 získalo družstvo ŽOS v Krnově ve složení Dorotík, Dohnal, Štelmak. Na druhém místě skončilo družstvo lokomotivního depa a třetí místo obsadilo družstvo železniční stanice Krnov.

V ŽOS se nebáli pokrokových forem socialistické soutěže, zejména sdružování brigád podle vzoru Orgotckého a širšího uplatnění Basovovy metody bezpečnosti práce a Saratovského systému kontroly jakosti. Ke svátku železničářů přehodnotili socialistický závazek s cílem překročení oprav nákladních vagonů a snížení výrobních nákladů. V ŽOS soudruzi mysleli také na zálohy osobních vozů pro zvýšené přepravní úkoly v období spartakiád.

HISTORIE A SPOLUPRÁCE S TECHNICKÝM MUZEEM

K nejzajímavěhším kapitolám v historii Železničních opraven a strojíren patří spolupráce s Technickým muzeem v Brně. V roce 1983 šikovné ruce krnovských opravářů vrátily původní podobu již pátému historickému vagonu, který byl zrestaurován pro účely muzea.

Externí pracovník tohoto muzea Jiří Kazatel napsal krnovským železničním opravářům: „Děkuji za vaše fotografie, které mi umožnily po příjezdu do Brna podělit se se svými kolegy o radost nad zázrakem, jenž se stal ve vašem závodě.

Tím zázrakem je nyní myšlen vůz č. 3, který je jedním ze tří motorových elektrických vozů, vyrobených v roce 1909 ve známé vagonce v Györu (dnes Maďarská lidová republika) pro dopravu lázeňských hostů a místních obyvatel mezi obcí Trenčanská Teplá a Trenčanskými Teplicemi – lázněmi.

Majitelem této 5,8 km dlouhé elektrické železnice byla akciová společnost v Budapešti. Provoz zajišťovaly Státní dráhy. Veřejnosti byla předána 29. července 1909. Rozchod byl 760 mm."

Jiří Kazatel ještě doplnil, že za války udržovaly provoz této úzkokolejky tehdejší Slovenské železnice a jeden vůz zde byl při partyzánské akci vyhozen do povětří. „Náš vůz byl prodán roku 1958 lesní železnici v Ľubochni na jedinou elektrifikovanou lesní dráhu. Dráha byla v roce 1966 zrušena a vůz zde chátral až do roku 1981, kdy se nám ho podařilo dostat do sbírek muzea.

To ostatní se již odehrálo v ŽOS Krnov, kam byl dopraven vlastně jen podvozek a kousek kostry vozu," pochválil spolupracovník muzea mistrovství krnovských železničních opravářů.