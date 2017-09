OBRAZEM: Krnovské koupaliště v poslední sezóně

Krnované si své "retro" koupaliště užívají letos naposledy. Po skončení sezóny začne rekonstrukce.

Opravy začnou hned po skončení sezóny, projekt je připraven. Koupaliště je v Krnově žhavým tématem již řadu let, za poslední rok ale věci nabraly spád. Ještě před rokem o tomto čase podnikali zastupitelé exkurze různá koupaliště a sbírali informace. "Na konci srpna jsme se byli podívat na dvou koupalištích ve Zlíně, kde byla při revitalizaci použita technologie foliování, navštívili jsme také dva přírodní koupací biotopy, a to v Brně a v Pasekách nedaleko Šternberka. Od správců jsme se snažili získat co nejvíce zkušeností a postřehů," uvedl loni v srpnu místostarosta Michal Brunclík.

Rozhodovalo se o dvou variantách: prostá oprava koupaliště nebo přeměna na biotopové. Město zadalo přípravu dvou architektonických studií: rekonstrukci venkovního koupaliště zpracovala společnost Centroprojekt Group, studii revitalizace koupaliště na koupací biotop řešila společnost BAPO Rousínov. V říjnu město uspořádalo anketu, do níž se zapojilo 777 hlasujících - 321 hlasovalo pro variantu přírodního koupacího biotopu, 456 pro klasickou rekonstrukci. Ta nakonec zvítězila také u zastupitelů. Variantu prosté rekonstrukce schválili na svém prosincovém zasedání – stačilo, že pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace na rekonstrukci koupaliště hlasovalo 14 přítomných zastupitelů.

"Rekonstrukci podporujeme a vynakládáme značné úsilí na to, aby se místo zvelebilo, vyjádřili jsme ale nespokojenost s přípravou materiálu," komentoval postoj opozice Pavel Moravec (Krnovští patrioti). "Mohlo by se udělat mnohem více a věříme, že k tomu dojde," dodal.

Rekonstrukce bude mít bohužel své oběti: padnou vzrostlé stromy. To je velmi líto dlouholeté návštěvnici krnovského koupaliště paní Janě, která si prohlédla vystavenou vizualizaci a přišla za námi do redakce.

"Nemohu uvěřit tomu, že se nepočítá s naší s břízou, pod kterou roky lidé nacházejí stín. Máme na koupališti krásné stromy, které nám může každý závidět. Copak se to nedá udělat jinak? Nedá se bříza zachránit? Pořád se jen kácí a ničí tak odkaz našich předků, kteří věděli, co dělají, když sázeli stromy," říká paní Jana, které vadí, že se veřejnost nemohla k projektu vyjádřit a apelovala také na starostku města, aby stromy byly ušetřeny.

Odpověď ji nepotěšila: projekt je hotov, bříza musí ustoupit dětskému bazénu. "Většina stromů zůstává zachována a nebráníme se novým dosadbám tak, aby areál zůstal i nadále příjemným a zeleným," doplnil Michal Brunclík.



Rekonstrukce koupaliště:

úprava plaveckých bazénových van (oprava a překrytí speciální fólií)

rekonstrukce strojovny bazénové technologie

vybudování nových akumulačních jímek, včetně úpravy okolních ploch

nový dětský bazén

orientační cena rekonstrukce: 36 milionů korun





Gabriela Mathiasová