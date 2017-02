Krnovská knihovna se proměnila v ráj kabelek

„Jé, tato žlutá je úžasná, a ta vedle taky," zvolala návštěvnice knihovny hned při vstupu. Zábradlí kolem schodiště bylo až nahoru ověšeno kabelkami, seřazenými podle barev. V krnovské knihovně totiž ve čtvrtek a v pátek probíhal kabelkový a bižu bazar.

V knihovně si ve čtvrtek a pátek mohli lidé vybrat nejen knihu, ale i kabelku, náhrdelník či náušnice.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

S úsměvem vycházely včera a předevčírem z krnovské knihovny ženy, kterým se podařilo ulovit v kabelkovém bazaru některý ze zajímavých kousků. Ty nejlepší ale byly pryč hned ve čtvrtek ráno.

„Měli jsme tu ráno frontu, některé paní se na mě dívaly škaredě, že se předbíhám, ale řekla jsem jim já musím dopředu, já otevírám," vyprávěla s úsměvem krnovská knihovnice Radka Kaňoková.

„Chodí naše čtenářky, ale zahlédla jsem i neznámé tváře, vládne dobrá nálada, to je hlavní a návštěvnice odchází spokojené, každá si něco koupí," referovala ve čtvrtek dopoledne. „Našla jsem si krásnou kabelku, opravdu mě překvapilo, jak jsou tady hezké věci, a to jsem ani nevěděla, že tím ještě přispívám na dobrou věc," potvrdila její slova Nikola Benedíková, která pracuje ve středisku Benjamín Slezské diakonie a do knihovny přišla s klientkami. Ty se zajímaly nejen o kabelky, ale také o bižuterii. „Vyberu tady něco pro maminku, nějakou brož," plánovala jedna z klientek.

Další zákaznice, paní Dagmar, přišla během prvního dopoledne hned dvakrát. Také ji potěšil dobročinný charakter bazaru. „Poprvé jsem přišla s kamarádkami, ale bylo tady hodně lidí, tak jsem se teď ještě vrátila. Je to dobrá akce, něco jsme si vybraly, utratily peníze a ještě tím přispěly na akci knihovny," uvedla paní Dagmar.

Během čtvrtečního dopoledne zmizely téměř dvě třetiny věcí, ale zase vynikly tašky a šperky, které byly původně ve stínu jiných. „Pomáhají nám dobrovolníci, hlavně členky naší literární kavárny, ale také třeba paní z kurzu Trénování paměti," pochvalovala si Radka Kaňoková. „I když jsme s tím měli hodně práce, určitě to stálo za to a máme ze zájmu veřejnosti velkou radost," uzavřela.

Druhý den se knihovníci rozhodli použít další účinné marketingové nástroje: akci 1 + 1 na bižu a padesátiprocentní slevu na kabelky. Celkem se tak do pátečního poledne prodalo devadesát procent kabelek, výtěžek přesáhl 20 000 korun. Přesné číslo se dozvíte v Deníku v nejbližších dnech.

Gabriela Mathiasová