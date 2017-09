Krnované se obávají, že příští léto zůstanou bez svého koupaliště

Článek o připravované rekonstrukci koupaliště znepokojil skupinku Krnovanů. Obávají se, že akce je špatně načasovaná a stovky lidí se příští léto nebudou mít kde koupat.

Koupaliště v Krnově. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Barbora Klečková

Koupaliště v Krnově mělo naposledy otevřeno poslední srpnový den. Skupinka věrných návštěvníků se loučila se svým oblíbeným místem s obavami. Koupaliště se má rekonstruovat a oni se domnívají, že se vše nedá do příští sezony stihnout.

„Kam budeme chodit? To nás naženou do řeky? Úvalno je hezké, ale má omezenou kapacitu. Krnov bude příští léto bez koupaliště, to je jasné,“ domnívá se aktivní Krnovan, který za námi přišel do redakce.

LETOS SE NEZAČNE

A proč se obávají, že koupaliště nebude do příštího léta hotovo?

Informace o tom, že je příští sezona ohrožena, má skupinka přímo z radnice. „Úředníci nám to potvrdili. Letos že se určitě nezačne, příští rok může být do dubna zima a za dva měsíce se to přece nedá udělat,“ odpovídá Krnovan.

Své jméno z osobních důvodů uvést nemohl, zajistil ale hlasy dalších nespokojených.

„Vždyť nemají ani schválení zastupitelstvem, ani stavební povolení, ani firmu, která to udělá. Je to hazard, opravdu se bojíme, že se příští rok nevykoupeme. Určitě ne hned od začátku sezóny,“ přidává se Veronika Rajnochová.

„Proč si raději předem všechno nepřipraví? Mluví se o tom dvacet let a najednou všechno narychlo. Proč?“ pokračuje Jana Drahotušská. Také další dvě Krnovanky souhlasí. „Chodíme na koupaliště každé léto, trávíme tady dovolenou, máme zde přátele, neumím si představit, jaké by bylo léto bez koupání.

Ano, také já jsem přesvědčena, že stavbu nedokončí před sezónou. Ale nám to není jedno. Nechceme o příští sezónu přijít. V žádném případě,“ doplňují Kateřina Snášelová a Vlasta Veselková. Společně navrhují, aby se vše připravilo a začalo příští rok na podzim.

Podle aktuálního vyjádření krnovského místostarosty Michala Brunclíka město opravdu nemůže garantovat, že se rekonstrukce do června 2018 stihne. „Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a v polovině srpna jsme požádali o stavební povolení.

V úpravě rozpočtu, kterou budou zastupitelé schvalovat tuto středu, je na akci vyčleněno téměř 29 milionů korun. Pokud zastupitelé tyto peníze v rozpočtu schválí, vyhlásíme na podzim výběrové řízení na zhotovitele. Jestli ten stihne zrealizovat zakázku do začátku příští sezony, záleží na mnoha faktorech, například na počasí.

Za každou cenu mít hotovo do června 2018 ale není podstatné. Důležitý bude výsledek v podobě kvalitně odvedené práce a spokojenosti budoucích uživatelů,“ uvedl Michal Brunclík.