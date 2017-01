Krnované rozhodnou o části rozpočtu sami

Občané Krnova budou mít v letošním roce další možnost, jak ovlivnit své okolí jak se zapojit do rozhodování o svém městě v rozpočtu je přímo pro ně vyhrazena částka 300 tisíc korun.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

Krnov se v letošním roce přidává k městům, která umožňují svým občanům, aby sami rozhodovali o části peněz z městského rozpočtu. Do čeho budou chtít lidé investovat vyhrazených 300 tisíc korun?

CHCE TO NÁPAD

Návrhy se budou sbírat již brzy, již nyní tedy mohou Krnované přemýšlet, co potřebují. Důležité je, že to musí být něco, co bude moci využívat široká veřejnost.

Tento nástroj přímé demokracie se jmenuje participativní rozpočet a zkušenosti s ním má zatím v České republice pouze několik měst, a to například Litoměřice, Ostrava-Jih nebo Semily. V těchto městech hlasovali lidé mimo jiné pro opravu chodníku, autobusových přístřešků, vybudování bezbariérového přístupu, rozšíření dětských hřišť, vyhlášení architektonické soutěže a podobně.

OSVĚDČÍ SE?

„Moc bychom si přáli, aby lidé této možnosti využili a aktivně vstoupili do procesu utváření místa, v němž žijí. Jestliže se nám tato spolupráce osvědčí, bude se v příštích letech částka participativního rozpočtu zvyšovat," slíbil místostarosta Krnova Jan Krkoška (ANO).

DEBATY O PROBLÉMECH MĚSTA

Participativní rozpočet bude součástí aktivit zdravého města. Ty už v Krnově fungují občané se mohou zapojit do veřejných debat a hlasování, mohli hlasovat o hlavních problémech města, vyplnit pocitovou mapu nebo podpořit Týden udržitelné mobility.

„Participativní rozpočet podporujeme, je to dobrá věc, teď půjde o to, aby to mělo dobrou propagaci, dostalo se to k lidem a aby se občané zapojili a podařilo se prosadit rozumné věci," uvedl zastupitel Tomáš Hradil (Strana zelených, Krnovští patrioti).

„Lidé už bohužel mají zkušenost s tím, že ne vždy vše funguje, jak má. Město je k něčemu vyzve, oni například na Fóru Zdravého města definují problémy, ale nic se neděje, nevyřeší. Mohou už cítit nechuť se zapojovat. Přesto ale věřím, že tento nový nástroj bude fungovat a částka, o níž budou občané rozhodovat, bude v budoucnu ještě mnohem větší," doplnil Tomáš Hradil.

KRNOV VZOREM PRO OPAVU

Jak tedy bude fungovat nová aktivita v Krnově? Celý proces se dá rozdělit do čtyř základních fází: Nejprve proběhne sběr návrhů. Poté se zkontroluje, zda návrhy splnily stanovené podmínky. Třetí fází je hlasování veřejnosti a čtvrtou samotné uskutečnění vybraného projektu. K tomu by mělo dojít ještě v tomto roce do půl roku od vyhlášení.

Krnov se stal také inspirací pro Opavu, kde na prosincovém zasedání zastupitelstva opoziční zastupitelé navrhli změnu předloženého rozpočtu a podařilo se jim právě s odkazem na Krnov participativní rozpočet prosadit, a to také v částce tři sta tisíc korun.

Kdo a kdy může podávat návrhy?

Předkladatelem návrhu projektu může být nejen fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Krnově, ale také právnická osoba, firma, instituce, nezisková organizace, spolek a podobně, opět se sídlem v Krnově.

Minimální náklady projektu, které zahrnují vlastní realizaci i nezbytné náklady na související projektovou, případně jinou dokumentaci, nesmějí být nižší než sto tisíc korun a vyšší než tři sta tisíc korun.

„Návrhy budeme přijímat od 15. ledna do 20. února. Následovat bude kontrola a úprava projektů a jejich zveřejnění, aby se lidé mohli pro některý z nich rozhodnout. Hlasování a vyhlášení vítězného návrhu či návrhů proběhne na Fóru Zdravého města, které se uskuteční 27. dubna. K samotné realizaci návrhu by pak mělo dojít do půl roku," informoval koordinátor projektu Zdravé město Krnov Tomáš Kolárik.

Jaká kritéria musí návrhy splňovat?

„Nejzásadnější je, že by projekt měl být realizován na veřejném prostranství, na pozemku ve vlastnictví města nebo ve veřejně přístupné budově. Například je možné navrhnout instalaci herního prvku v areálu městského koupaliště, ale už ne pořízení náčiní do školní tělocvičny, kam má veřejnost omezený přístup," vysvětlil Tomáš Kolárik.

Gabriela Mathiasová