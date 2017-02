Krnov proti ministerstvu: celé město je jeden obvod

K povinné devítileté školní docházce přidalo Ministerstvo školství navíc jeden povinný rok v mateřské škole. Městům z toho vyplývá nová povinnost zavést spádové obvody také pro školky.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Krnovským zastupitelům se požadavek ministerstva nelíbí, tak svou povinnost splnili švejkovsky. Celé město Krnov je jeden velký obvod pro všech devět krnovských školek. Krnované splnili pokyn ministerstva a současně se nic nemění.

V Krnově dosud byli rodiče zvyklí vybrat si školku, která jim vyhovuje. Třeba proto, že ji mají poblíž pracoviště nebo vyhovuje prarodičům, kteří s dětmi vypomáhají. Nebo se vybraná školka něčím odlišuje. Například krnovská školka na ulici Karla Čapka má pedagogy s logopedickou specializací.

Proč by město přidělilo rodičům konkrétní školku vyhláškou podle místa bydliště? „S tím, aby každá mateřská škola měla svůj vlastní obvod, nesouhlasíme nejen my, ale ani jiná města. Třeba Jablonec nebo Liberec také vypisují jeden společný obvod pro celé město," informovala zastupitelstvo vedoucí krnovského školského odboru Pavlína Říhová.

Podle krnovského místostarosty Michala Brunclíka (ČSSD) zavedení obvodů pro školky přinese víc škody než užitku. „Ministerstvo sleduje jen situaci velkých měst, kde jsou problémy s kapacitou školek, ale nic takového u nás není," doplnil Brunclík.

„Ze základních škol máme zkušenost, že přestože jsou určeny obvody, rodiče s dětmi stejně chodí k zápisům do více škol, protože jim to legislativa umožňuje. Předpokládáme, že pokud stanovíme obvody mateřských škol, dopadne to stejně," dodala Říhová.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) už reagovalo na trend prohlásit celé město za jeden školský obvod. „Padl dotaz, zda by bylo možné, aby pro více mateřských škol byl vytvořen jeden obvod. Ačkoli teoreticky taková organizace předškolního vzdělávání možná je, MŠMT takový systém nepreferuje.

Domníváme se, že optimální a pro rodiče lepší systém je, kdy pro jednu mateřskou školu je stanoven jeden školský obvod. Pak je zcela jasné, kde má dítě místo zajištěné," informovalo ministerstvo na svém webu.