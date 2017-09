Krnov prodal hřbitov za symbolickou cenu

Krnovští zastupitelé prodali zrušený hřbitov v Krásných Loučkách i s kaplí a márnicí za tisíc korun. Proč tak levně?

Spolek Omnium navrhl Krnovu, že koupí zrušený hřbitov v Krásných Loučkách za symbolickou tisícovku. Žádosti spolku zastupitelé vyhověli a prodej pohřebiště schválili téměř jednohlasně.

Přestože na zaniklém hřbitově Krásné Loučky pochází nejmladší pomníky z poválečné doby, podle územního plánu tento pozemek již není veřejným pohřebištěm, ale plochou zeleně. Jedním ze dvou zastupitelů, kteří se při hlasování zdrželi, byl Petr Vartecký (KSČM).

„Pokud mě oči nemýlí, je tam cena tisíc korun. Není to příliš málo,“ žádal Vartecký vysvětlení. Podle místostarosty Michala Brunclíka (ČSSD) symbolická cena vychází z přesvědčení radních, že spolek Omnium zaměřený na obnovu památek bude pro hřbitov lepším vlastníkem, než bylo město Krnov.

„Město v minulosti nemělo důvody v této lokalitě investovat peníze do opravy kaple nebo do údržby hřbitovní zdi. Aktivity spolku Omnium v našem regionu nejsou ojedinělé. Stará se o celou řadu drobných historických staveb a církevních i necírkevních památek. Soustřeďuje se zejména na ty, které jsou ve špatném stavu. Umí získat různé dotační tituly.

Jsme na základě dobrých zkušeností z celé České republiky přesvědčeni, že na hřbitově v Krásných Loučkách zajistí nejen běžnou údržbu, ale i obnovu hřbitovní kaple,“ uvedl Brunclík s tím, že změna vlastníka hřbitovu Krásné Loučky jistě prospěje.

„Základní podmínka pro přidělení dotace bývá to, že žadatel je současně majitelem památky nebo dotyčné nemovitosti. To byl jediný důvod, proč potřebujeme mít hřbitov Krásné Loučky ve svém majetku. Chceme se ucházet o prostředky na uvedení pohřebiště do důstojného stavu. Obnovení pohřbů ani jiné podobné využití neplánujeme.

Chceme hřbitov upravit tak, aby jeho vzhled odpovídal pietnímu místu,“ vysvětlil místopředseda správní rady spolku Omnium Jakub Děd a potvrdil, že v Krásných Loučkách počítají i s renovací rozpadlé kaple s márnicí.

Omnium se systematicky věnuje zaniklým hřbitovům v oblasti bývalých Sudet. Své aktivity při renovaci zubožených sudetských kaplí, kostelů a hřbitovů spolek Omnium představí v Rýmařově výstavou Památky osiřelé. Galerie Pranýř Městského muzea v Rýmařově hostí tuto výstavu fotografií od 10. října.

V zaniklých Pelhřimovech na Osoblažsku spolek Omnium právě dokončil obnovu kaple a v nedalekých Slezských Rudolticích chystá plány na rekonstrukci barokní sýpky v areálu zámku.