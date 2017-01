Krnov má nové logo města, ale úplně nové není

Nápis Krnov a v něm dvě šipky. Mohou to být dvě řeky nebo odkaz na turistickou šipku. Nové logo města Krnov spojí všechny městské společnosti. Stane se tak z KVaKu Krrvák?

Název města napsaný určitým písmem, barvou a doplněný grafickým symbolem… Ostrava má v logu tři vykřičníky. Opava má páva, Vrbno pod Pradědem symbol vysílače na Pradědu, Bruntál a Rýmařov využívají heraldický znak města. A Krnov? Krnov má od ledna nové logo.

Vedle města ho budou využívat i jeho obchodní společnosti - Krnovské vodovody a kanalizace, Technické služby Krnov a Lesní správa města Krnova.

Logo tvoří nápis „krnov", doplněný o dvojitou šipku v barvách města, modré a žluté. Že už jste to někde viděli? Ano. „Ze stejného typografického řešení vychází rovněž grafika městského zpravodaje Krnovské listy a vizuál Městského informačního a kulturního střediska Krnov," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

NEJDŘÍV TO BYL WEB MIKS, PAK LOGO MĚSTA

„Samotné logo vzniklo již dříve při návrhu Krnovských listů a pro webové stránky MIKS. Postup byl tedy přesně opačný, než jaký by měl být," kritizují vznik loga opoziční zastupitelé. Krnovští patrioti sice oceňují snahu o vedení města o ucelenou vizuální komunikaci, k postupu ale mají výhrady.

„Na podobnou zakázku se běžně vypisuje soutěž, do níž se může přihlásit několik grafických studií. Dílo bylo hotovo za příliš krátkou dobu a je evidentní, že nedošlo k hlubšímu zamyšlení, variantám loga nebo inovacím, které jsou u logotypů v těchto cenových relacích obvyklé," uvedli na svém facebookovém profilu.

Cena za logo a grafický manuál je 95 tisíc korun. Obojí zpracovala firma Echopix. „Krnov je město s krásnou okolní přírodou na soutoku dvou jesenických řek. Doslova rovnou z náměstí může člověk vyrazit na některou z turistických tras, kterými je město obklopeno. Krnov má bohatou a zajímavou historii, pestrou a dynamickou současnost a velký potenciál díky svým obyvatelům," vysvětlili autoři loga svou inspiraci.

A jak se nové logo líbí? „Vypadá to jako reklama na Pomáhat a chránit. U použití ve slovech se rozpadá čitelnost. Také se to dost plete s Krrr!," vyjádřil se na facebooku Krnovských patriotů jeden z diskutujících. „Je to rušivé, tu šipku bych dala jen jednu. Ta druhá je samotné písmeno k. Opět se nabízí otázka, proč nebyla vypsaná soutěž a vybrané návrhy nebyly předloženy veřejnosti," přidala se další diskutující.

Jak vložení dvojšipky pozmění název Krnovských vodovodů a kanalizací upozornil Václav Paprskář: „To, co vznikne, se čte jako Krrvák. Doufejme, že to nepředjímá další vývoj v této veřejností ostře sledované městské společnosti."

Michal Cestr přidal svou zkušenost se stejným procesem v soukromé sféře: „Ve firmě jsme nedávno realizovali soutěž na novou vizuální identitu, tedy nové logo a grafický manuál. Výsledek? Vybírali jsme ze 70 různorodých návrhů! A jsme nadmíru spokojeni. Výslednou cenu psát raději nebudu ale hezky se ukazuje rozdíl mezi hospodařením soukromého a veřejného sektoru," napsal.

