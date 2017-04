Krnov bude mít svého městského architekta

O tom, že se Krnov dočká svého architekta, rozhodli radní. Jedná se o zřízení zcela nové pozice.

Krnov. Ilustrační foto.Foto: MěÚ Krnov

„Architekt města Krnova" nastoupí podle plánu v pololetí 2017. Krnov dosud svého městského architekta neměl. To by se ale mělo na základě rozhodnutí radních brzy změnit. Co bude architekt města dělat? „Bude se věnovat konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče," uvedl místostarosta Michal Brunclík. Přínosem této nové pozice bude podle vyjádření místostarosty dále komunikace s veřejností při veřejných diskusích týkajících se rozvoje města, architektury a urbanismu, dále spolupráce s městem, hájení jeho zájmů, spolupráce na tvorbě zadání veřejných zakázek, výběru zhotovitelů a dohled nad realizací zakázek, ovlivňujících architekturu a urbanismus města.

Opoziční Krnovští patrioti zřízení pozice městského architekta vítají. „Považujeme to za velmi důležitý krok, který by měl zastavit několikaletou sérii chaotických, nepromyšlených, nesystémových a nehospodárných kroků doprovázejících prakticky téměř každou městskou investiční akci. Zároveň máme velké obavy, jak bude městský architekt fungovat na úřadě, pro něhož je tolik typický informační chaos, nulové manažerské řízení, minimální koordinace práce jednotlivých odborů a úplné ignorování komise pro architekturu a urbanismus. Takto zásadní krok pro naše město byl již v minulosti jednou politicky „znásilněn" a důvodně se obáváme, že pokud to znovu nevyjde, k třetímu pokusu už se nikdy nenajde politická vůle. Nezbývá než držet palce," zveřejnili Patrioti na svém facebookovém profilu.

Se zřízením nové pozice architekta dojde k úpravě organizační struktury úřadu, pravděpodobně bude pozice zařazena pod odbor výstavby. Je navrženo, že architekt bude pracovat na základě příkazní smlouvy na období čtyř let, výši kontraktu rada města omezila na jeden milion korun za čtyři roky. „Smluvně bude domluven maximální měsíční počet hodin, během nichž nám bude poskytovat své služby, a to včetně pevně stanovených konzultačních dnů pro veřejnost," upřesnil Michal Brunclík.

GABRIELA MATHIASOVÁ