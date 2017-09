Kristýnu čeká velké finále

Studentka krnovské střední zdravotnické školy Kristýna Langová pozná soutěž krásy zblízka.

Kristýna LangováFoto: Lucie Straková

Kristýna Langová se ve svých osmnácti letech probojovala do celostátního finále soutěže Miss Face. Soutěž provází slogan: Krásné tváře pomáhají. Právě charitativní ráz se zalíbil i Kristýně, která má v desítce finalistek číslo 6.

„Když jsem koukala na videa ze soustředění z minulých ročníků, řekla jsem si, že by se mi to líbilo. No a letos už jsem na soustředění v Itálii byla sama. Nebyla to sice dovolená, ale moc jsem si to užila,“ řekla Kristýna Langová.

Soutěž Miss Face založila modelka Taťána Makarenko před sedmi lety s tím, že to není jen o mírách a výšce, ale i o půvabu a sympatiích. „Od začátku jsem nechtěla Miss dělat jen pro komerční účely a zisk, ale hlavně abych mohla pomáhat druhým. Aby Miss měla hlubší význam, než jen nasadit dívce korunku krásy,“ okomentovala vznik soutěže ředitelka Taťána Makarenko.

Velké finále se uskuteční 30. září v Praze. Kristýna Langová říká, že se nedá na nic hrát: „Nevíme, kdo bude v porotě. Musíme být samy sebou. Krásné jsme všechny, ale Taťána hledá celý balíček. Dívka musí být sympatická, hodnotí se chování i vystupování.“

Peníze z finále poputují na nedonošené děti do Thomayerovy nemocnice. Finalistky Miss Face pomůžou i dětskému domovu nebo psímu útulku v Tróji.

-les-