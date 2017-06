Vyrazte k vodě! Koupaliště zahajují sezonu

Většina plováren otevírá v průběhu měsíce června, třeba v Píšti se ale vykoupete už nyní.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

Příchod teplého a slunečného počasí posledních dní znamená, že provozovatelé koupališť na Opavsku a Bruntálsku mají plné ruce práce s přípravou na letošní sezonu. V obou okresech se mohou lidé vyrazit zchladit hned na několik míst.

Městské koupaliště v Opavě přivítá první návštěvníky v pátek 16. června. „Základní vstupné je stejné jako v roce minulém, tedy 60 korun. Nově nabízíme dětské vstupné za 40 korun a odpolední od 16 hodiny. Koupaliště bude otevřeno od 9 do 19 hodin, a to až do konce prázdnin.

V současné době probíhají na koupališti přípravné údržbové práce," uvedl provozně technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. Návštěvníci si mimo jiné mohou zahrát třeba minigolf, v době letních prázdnin i ve večerních hodinách až do 22 hodin.

Ve stejný den, tedy 16. června, plánují otevřít koupaliště také v Bolaticích. V červnu a červenci se zde vykoupete od 10 do 20, v srpnu pak od 10 do 19 hodin. Pobyt si zde mohou lidé během letních prázdnin zpestřit třeba letním kinem.

V příštím týdnu chtějí zahájit provoz na koupališti v Hradci nad Moravicí. „Otevřeno bude od 9 do 19 hodin, máme nově zrekonstruované dno a přelivové žlábky, u vstupu mohou návštěvníci využít elektronickou pokladnu. Na stránkách hradeckého úřadu mohou lidé sledovat dění z koupaliště i prostřednictvím webové kamery," přiblížil Roman Celta z Technických služeb Hradec nad Moravicí.

Vůbec jako první z celého okresu už zahájili sezonu na koupališti v Píšti. Pokud se rozhodnete sem vyrazit, ještě během dneška nemusíte platit vstupné. Od soboty 3. června už pak na zdejší plovárně najedou na plný provoz, otevřeno budou mít od 10 do 19 hodin. Rovněž zde mohou zájemci využít webovou kameru na stránkách koupaliště.

„Během léta chystáme tři letní kina a další akce. Třeba hned v sobotu se jede Prajzská rallye, která bude začínat i končit u nás na koupališti," prozradil provozovatel Lukáš Hluchník.

Krnovské koupaliště se nejspíše začne napouštět v pondělí a provoz bude zahájen v pátek 9. června ve 12 hodin. „Senioři nad 65 let mají od letošní sezony nižší vstupné. Celodenní vstup mají za 15 korun, vstup po 14 hodině za 10 korun. Vstupné pro ostatní se nemění," informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Provozní doba bude do 19 hodin, v případě velmi teplého počasí i do 20 hodin. Během června dojde k výměně drah na minigolfovém hřišti, které nabídne 18 jamek.

V ÚVALNĚ NAVAZUJÍ NA TRADICI

Velkou novinkou v rámci celého kraje bude letos v červenci otevření nově vybudované biotopové plovárny v Úvalně. Koupaliště na kopci pod rozhlednou Strážiště zde fungovalo v letech 1973 až 2001. Nyní se obci podařilo na tuto tradici unikátního koupání na kopci s výhledem do krajiny navázat.

Starosta Úvalna Radek Šimek počítá s tím, že koupaliště přitáhne návštěvníky z širokého okolí. Jeho kapacitu proto omezil na 500 lidí. Vzhledem k omezeným možnostem parkování bude určitě lepší, když přespolní přijedou do Úvalna vlakem nebo na kole.

V bruntálském okrese dále můžete vyrazit i na plovárnu do Bruntálu. Ta se návštěvníkům otevře v polovině června. Koupaliště ve Městě Albrechticích pak zahájí sezonu v pátek 9. června. Koupaliště v Jeseníku se začne napouštět v příštím týdnu.