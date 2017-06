Koupaliště v Městě Albrechticích vítalo první letošní návštěvníky

Albrechtické koupaliště v úterý 20. června zahájilo novou sezonu.

Koupaliště v Městě Albrechticích. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Krušina

Nejdůležitější změnu běžný návštěvník neuvidí, poněvadž se týká technologie úpravy bazénové vody. Už několik dní je v provozu automatická technologie dávkování chemikálií pomocí řídící desky, která stála Město Albrechtice téměř čtvrt milionu korun.

Řídící deska si sama v reálném čase analyzuje složení vody v bazénu a podle potřeby řídí čerpadla, která doplňují chlor, vločkovače nebo přípravky na úpravu pH.

Otevřeno je denně od 9 do 19 hodin. Vstupné se letos nebude měnit. Děti do 5 let mají vstup zdarma, 6 až 17 let 30 Kč a dospělí 40 Kč.