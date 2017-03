Kotlíkové dotace ke zlepšení ovzduší samy o sobě nestačí

Pomohly kotlíkové dotace? Ano i ne. Pomohlo by více dílčích kroků, dotovaná cena plynu, ochrana vzrostlých stromů ve městech, odpovídaly osobnosti našeho regionu ve volebním auditu Deníku.

Co dělat pro zlepšení ovzduší? Pomohly kotlíkové dotace a kontroly spálenišť? Pět z deseti osobností našeho okresu, které jsme oslovili v rámci volebního auditu Deníku, se domnívá, že dotace pomohly. Tři další neměly jednoznačné stanovisko a dvě osobnosti se domnívají, že dotace nepomohly. Jednou z nich je starostka Zátoru Salome Sýkorová.

„V letech 2000 2010 proběhly plošné plynofikace v mnoha obcích naší republiky. Pokud by byla tehdy státem dotovaná cena plynu, byli bychom na tom s ovzduším lépe. Škoda, že stát nedrží koncepci. Stojí to pak mnoho peněz a efekt není očekávaný," hodnotí situaci starostka Sýkorová.

KROKŮ KE ZLEPŠENÍ OVZDUŠÍ MUSÍ BÝT VÍCE

Také další osobnosti, grafik Roman Anderle a konstruktér Jaroslav Balcárek, oba patří ke krnovským aktivistům, vidí problematiku v širších souvislostech.

Oba se domnívají, že dotace pomohly, k odpovědi však přidávají své „ale". „Dotace pomohly, těch dílčích kroků ke zlepšení ovzduší ale tato vláda musí udělat více, než pouze ty, které přinesou větší užitek vybraným výrobcům a zpracovatelům dotací, než ovzduší samotnému," odpověděl Roman Anderle.

„Kotlíkové dotace jsou dobré, ale pokud nám jde opravdu o to, abychom měli méně znečištěné ovzduší, musíme přestat likvidovat stromy. Jsou to přece dvě stránky jedné mince. Protože velké listnaté stromy jsou účinným filtrem, který ovzduší čistí. Plocha stromů funguje jako plachta, která zachycuje prach a déšť ho pak smývá dolů," vysvětluje Jaroslav Balcárek, který dlouhodobě s nelibostí sleduje, jak v Krnově těchto velkých listnatých stromů ubývá. „Zbytečně se kácí velké vzrostlé stromy, příkladem mohou být Smetanovy sady, kde se porazilo minimálně dvacet krásných vzrostlých stromů," zlobí se Jaroslav Balcárek.

NA HODNOCENÍ JE JEŠTĚ BRZO

Primář chirurgického oddělení krnovské nemocnice Bronislav Sedláček by ještě hodnocení efektu kotlíkových dotací odložil, podobně jako projektový manažer z Bruntálu Luděk Šarman. „Bohužel je krátká doba na to, aby se dalo vyhodnotit, nakolik v ovzduší emise klesly," uvedl Bronislav Sedláček. „Nevím, zda dotace pomohly, lze to ověřit dlouhodobým měřením," dodal Luděk Šarman.

Krnov v rámci kotlíkových dotací přispěl vlastníkům nemovitostí na nový kotel částkou až 7500 korun. „Zastupitelé tím vyhověli žádosti hejtmana Moravskoslezského kraje, který obce a města v kraji požádal o posílení významu kotlíkových dotací a zvážení, zda by mohly přispět občanům na výměnu kotlů," uvedla v této souvislosti mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Město také v loňském roce uspořádalo pro zájemce o dotaci informační seminář.

