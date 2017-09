Konec prázdnin, děti mají za sebou první školní den

Albrechtičtí prvňáčci se do školy těšili. Strávili jsme s nimi jejich první hodinu.

Na lavici svačinová krabička, omalovánka a další drobné dárky a na tabuli veselý obrázek. Paní učitelka děti hezky vítá, paní vychovatelka vypráví, na co se mohou v družině těšit. Přesto je na některých prvňáčcích vidět, že jsou v nové situaci hodně nejistí. Zato jiní už začínají čile rozmlouvat se sousedem v lavici. Budou se muset teprve naučit, že si už nemohou povídat, kdykoli se jim zachce.

Všichni ale mají určitě společné to, že se do školy těšili. Jako Viktorie, která si na první den oblékla šaty jako z pohádky o princezně. „Paní učitelka je hodná, ve třídě mám kamarádky a budu sedět v lavici s Dominikem,“ sděluje své čerstvé dojmy prvňačka v Základní škole Město Albrechtice.

První den ji do školy doprovodili oba rodiče. Vybírali, do jaké školy dítě dali? Uvažovali o jiné škole? „Ne, je to dobrá škola, sám jsem do ní chodil,“ chválí albrechtickou základku tatínek. „A máme to za rohem,“ doplňuje maminka.

Program prvního školního dne ve Městě Albrechticích netrval dlouho. Starší děti přišly jen na slavnostní zahájení, které se konalo před školou. Ještě téměř hodinu po jeho ukončení tam ale zůstaly postávat partičky školáků.

„Ne, spíš jsem se netěšil, než těšil, leda na kamarády. Vadí mi, že se musí ráno vstávat,“ odpověděl na dotaz Deníku novopečený páťák. Přesto u školy zůstal. Spolu s ostatními se to „netěšení se“ na nový školní rok určitě zvládalo lépe.