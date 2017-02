Komína se chtějí zbavit

/TÉMA DENÍKU/ Jsou situace, které dokáží člověka pořádně vytočit. Jednou z nich je vybitý mobilní telefon. Zažil to snad každý. Čeká vás důležitý hovor nebo neodkladné vyřízení e-mailu. Vezmete telefon do ruky, on jen zabliká a objeví se černá obrazovka. Baterka je na nule. Co teď?