Kolona veteránů jela z Krnova do Jeseníků

/FOTOGALERIE/ O víkendu padesátka historických vozů v rámci mezinárodní akce Trofeo Niké vyrazila do Jeseníků. Posádky si daly záležet, aby se také svými kostýmy vrátily do dávných časů. V čele kolony jel kamion Karla Lopraise, hrdiny z Dakaru.

Naleštění veteráni se poprvé představili veřejnosti v Krnově, a pak se vydali přes Ludvíkov do Karlovy Studánky. V neděli kavalkáda pokračovala na Sovinec a Malou Morávku.

Krása starých aut na každé zastávce způsobila nával zvědavců, takže organizátoři stále varovali, že u veteránů není parkování zdaleka tak snadné jako u dnešních aut. Prosili rodiče, ať neztrácí děti z dohledu. Občané se od nich také dozvěděli, jak je tenká hranice mezi vrakem a veteránem, protože z pohledu zákona je provozuschopný automobil už po třiceti letech považován za technickou památku.

„Vidíš, už brzy budeme mít také doma veterána,“ oznámil pohotově majitel favorita své manželce.

Ivan Mládek v legendární písničce Zkratky zpívá: „OHC či OHV či co má to DKW potřebuje z NDR nová šoupátka“. Při představování jednotlivých veteránů se zvídaví zájemci dozvěděli také to, který z nich má v motoru ventily a písty OHC a který OHV.

Československá Miss 1989

Když se Krnované poučili o zkratkách spalovacích motorů, přišel čas prohlédnout si také luxusní zlatou kabelku bývalé Miss Československa Ivany Christové, která se v roce 2005 stala mediální tváří této mezinárodní přehlídky autoveteránů. Kabelka Ivany Christové se blyštěla na slunci stejně výrazně jako poháry pro vítěze a leštěný chrom veteránů.

„Milí občané, národe český v tomto nádherném městečku Krnově. Jsem vděčná, že mohu být už tolik roků být součástí této akce, která lahodí našemu oku i duši,“ pozdravila Christová zaplněné krnovské náměstí půvabnou slovenštinou.

Císařovna Sisi

Ivana Christová také přiznala, že závidí princeznovské šaty císařovně Sisi, která se se svými dvorními dámami a urozenou společností také účastnila jízdy. Než skutečnou císařovnu Sisi propíchl pilníkem anarchista, skutečně se také vášnivě oddávala cestování. Nezanedbávala při tom ale ani módu, anorexii a péči o svůj vzhled.

Sraz veteránů si nenechal ujít ani hejtman Ivo Vondrák (ANO), který byl nadšen tím, že vidí tolik nádherných aut a dam vedle sebe.

Hejtman by volil Porsche

„Vidím v tom velkou inspiraci. Dámy, když se podíváte na ty veterány všude kolem, tak je jasné, že když se staráte o svého miláčka a dobře ho mažete, tak vám dlouho vydrží,“ prohlásil hejtman Vondrák na krnovském náměstí.

Také přiznal, že není pravověrný oldtimer, neboli fanoušek starých aut, protože tíhne spíš ke sportovním vozům.

„Tady mě nejvíc nadchlo stříbrné Porsche, ke kterému se váže příběh. Ve stejném voze se zabil James Dean, jeden ze slavných ikonických herců. Navíc je to doklad německého inženýrství, takže kdyby to bylo možné, hned bych si ho odvezl“, uvedl Vondrák, který ale jízdu absolvoval v méně sportovním a téměř nejstarším stoletém veteránovi, takže se při tom bavil víc svým mobilem než romantickým návratem do prvorepublikových časů.