Kolona autoveteránů doplní krásy Jeseníků

Regionem Krnovska a Bruntálska se o víkendu projede padesátka historických vozů v rámci akce Trofeo Niké Jeseníky.

Majitelé veteránů se začnou do Krnova sjíždět již v pátek, aby v sobotu mohli začít už ráno velkolepou přehlídku na krnovském náměstí.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Na krnovském náměstí odstartuje v sobotu 9. září podhorská jízda historických vozidel Trofeo Niké Jeseníky 2017, která má podpořit rozvoj cestovního ruchu v našem regionu.

Vozidla se na náměstí začnou řadit od 9.15 hodin. Další zastávkou bude Cvilín, kde se kolona vozidel zdrží do 13.30 hodin. Z Krnova se veteráni vydají přes Ludvíkov a Karlovu Studánku na Hvězdu. V neděli 10. září budou pokračovat na Sovinec a svou letošní přehlídkovou jízdu zakončí v Malé Morávce.

Letos se koná již čtvrtý ročník Trofeo Niké Jeseníky, za kterým stojí Marcela Rotter: „Mám obrovskou radost, že děláme další ročník. Letos jsme museli dokonce pozastavit přihlašování, protože by se to organizačně už těžce zvládalo. Jsem ráda, že se k nám lidé vracejí a chtějí náš kraj poznat ještě více,“ řekla organizátorka Marcela Rotter.

Hlavním účelem jízdy veteránů je propagování našeho kraje s poukazem na jeho krásy. V průběhu jízdy se natáčejí profesionální záběry, které budou sestříhány a poskytovány partnerům akce jako propagační materiály, a budou dostupné i pro média.

„Každý rok se snažíme volit jinou trasu, jak jezdecky, tak tematicky. Loni jsme byli na Slezské Hartě. Letos jsme zvolili Krnov, nově Sovinec a již tradičně Karlovu Studánku. Tam vozy vystavíme. Říkáme tomu muzeum pod otevřeným nebem,“ dodala Marcela Rotter.

V Krnově na Cvilíně se kolona vozidel zdrží do 13.30 hodin. Další vhodná příležitost pro fotografy a fanoušky nastaně po 14. hodině v Ludvíkově.

Poté od 15. hodin se mohou těšit v Karlové Studánce a na Hvězdě. V neděli 10. září pak od 10 hodin se můžete setkat s veterány na hradě Sovinec a od 14. hodiny v Malé Morávce.

ZPOMAL A ROZHLÉDNI SE

Mottem této akce je Zpomal a rozhlédni se. Podle slov organizátorky má slogan upozorňovat právě na to, aby se lidé více rozhlíželi po okolí.

Také Josef Pátik, který na tuto veteránskou jízdu jede již po několikáté, upozorňuje, že to není žádný závod: „Je to pohodová akce, kde se sjedou lidi na stejné vlně, kteří chtějí místní seznámit s historickými vozidly. Já pojedu v Maxwellu z roku 1916, takže mám stoletého veterána. Už se na akci moc těším,“ dodal Josef Pátik z Krnova.

Na akci se podílí i bývalá Miss Československa Ivana Christová: „ Tato akce mě baví již přes deset let. Zpočátku jsem ji moderovala, teď si ji užívám. Je to pastva pro oči. V dnešní uspěchané době nemáme čas se kochat přírodou, tak nám ty krásy občas utíkají. Už se do Jeseníků moc těším.“

Lucie Straková