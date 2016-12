Knihovna sbírá kabelky

Co má společného dobročinný bazar, sbírka kabelek a bižuterie a Noc s Andersenem? Průsečíkem je krnovská knihovna. Ta zahájila 1. prosince sběr kabelek a bižuterie a v únoru uspořádá dobročinný jarmark, aby si malí čtenáři mohli pořádně užít březnovou Noc s Andersenem.

Mladí čtenáři se v knihovně dozví spoustu věcí, třeba i o čertech. Počátkem prosince uspořádali knihovníci pro děti Čertí knihovnu, v březnu se mohou těšit na Noc s Andersenem. Díky sbírce kabelek a dobročinnému jarmarku si snad odnesou i malý dárek.Foto: Městská knihovna Krnov

„Při vánočním úklidu svých skříní jste jistě našly mnohé zapomenuté poklady. Pokud objevíte kabelku, kterou již nenosíte a už se vám osobně nehodí, a přesto je stále pěkná, nepoškozená a mohla by potěšit jinou ženu, přineste ji do knihovny do oddělení pro dospělé," inspirují krnovské dívky, ženy a dámy knihovníci.

„My od vás kabelky přebereme a poté proběhne v naší budově dobročinný bazar. Všichni návštěvnici budou mít jedinečnou možnost najít mezi nabízenými skvosty svou favoritku, kterou budou moci získat za symbolickou cenu 40 korun," vysvětlují organizátoři akce.

Výtěžek půjde na Noc s Andersenem

Výtěžek z prodeje pak pomůže dobré věci. Nejmenší čtenáři si kromě krásných zážitků z knihovnické Noci s Andersenem odnesou i milou pozornost.

Do knihovny můžete nosit nejen kabelky. „Poprvé proběhne i bižubazar. Kromě kabelek jistě narazíte také na nenošenou bižuterii, jako jsou náušnice, korálky, brože, prstýnky či náhrdelníky. Přineste je rovněž, pro tyto účely bude vyhrazen zvláštní koutek. Prosíme každý kus zvlášť uložit do sáčku," prosí knihovníci.

Noc s Andersenem je svátkem milovníků knížek, kteří vítají příležitost přespat v knihovně ve spacáku, hrát hry a povídat si o tom, jaké krásné příběhy nám spisovatelé zaznamenali.

Tématem loňské Noci z Andersenem by pravěk. Děti měly o Cestu do pravěku velký zájem, obsazeno bylo více než měsíc předem. Téma příští Noci s Andersenem, která proběhne 31. března, je zatím utajeno.

Sběr kabelek bude probíhat až do 14. února a prodejní dobročinný jarmark proběhne ve dnech 16. a 17. února.

Gabriela Mathiasová