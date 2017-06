Klášter salvatoriánů v Krnově čeká návrat madony z Dachau

/HISTORIE/ Společenství Božského spasitele založil v Římě v roce 1881 P. Franz Jordan. Do Krnova přišli salvatoriáni v roce 1902. Za války někteří salvatoriáni z Krnova skončili v koncentračním táboře Dachau. Podařilo se jim tam propašovat i madonu z kláštera v Krnově.

Slavnostní návrat sochy Panny Marie z Dachau do Krnova se uskuteční 23. června v kostele sv. Martina v rámci mše, která začíná v 18 hodin. Kněz požehná madoně v 19 hodin.Foto: Květoslava Kukelková

Salvatoriáni po příchodu do Krnova nejdříve bydleli v soukromých domech. Klášter začali stavět v novogotickém stylu v roce 1904. V rámci adaptace v roce 1925 byla především rozšířena kaple Božského srdce Páně. V ní byla od roku 1940 umístěna dřevěná soška Panny Marie (110 cm), kterou na zakázku kláštera vytvořil řezbář E. Hoepker z Wroclavi.

Za druhé světové války skončily stovky duchovních pro svou pomoc obyvatelstvu a kritiku nacismu v koncentračních táborech. Již 22. března 1933, krátce po zvolení Hitlera říšským kancléřem, byl zřízen v Dachau koncentrační tábor pro politické vězně.

Za 12 let jeho existence jím prošlo přes 200 000 vězňů, z nich více než 43 000 zemřelo. Blokem č. 26, určeném pro kněze, prošlo 2 579 katolických duchovních, z nichž podle svědectví přeživšího Adama Kozlowieckeho, pozdějšího kardinála, 1034 zahynulo.

POMOC ŘEHOLNÍKŮM A KNĚŽÍM V DACHAU

Od roku 1938 do roku 1945 tam trpělo také přes 600 sudetoněmeckých kněží, řádových bratří a katolických věřících. Mezi nimi byl i salvatorián P. Ludwig Hiller z Krnova. Podařilo se jim zde zřídit nouzovou kapli, ve které mohli sloužit mše pouze pod dozorem esesmanů.

Biskup Dr. Josef Martin Nathan z nedalekých polských Branic pomohl mnohým vězňům v Dachau materiálními dary. Povoleno bylo pouze jídlo a oblečení, ale Natghan pomáhal také duchovním způsobem. V roce 1943 zorganizoval sbírku. Byla tím pověřena krnovská fara.

Soška madony z krnovského kláštera salvatoriánů byla zabalena do pytle, uvázaná pod korbou nákladního vozu s proviantem a tajně převezena do kaple koncentračního tábora. To byl tehdy projev nemalého hrdinství. Zde zůstala až do roku 1964.

Nyní je tato madona umístěna v kapli nového kláštera Karmel Svaté Krve Dachau.

KLÁŠTER PO VÁLCE

V 50. letech 20. století byly v Československu z rozhodnutí KSČ likvidovány mužské řeholní řády, proveden zábor většiny jejich domů. V Salvatoru byl nakrátko zřízen učňovský domov Strojosvitu Krnov. Kaple byla použita jako skladiště uhlí. Od konce osmdesátých let byla budova opuštěna a komukoliv přístupná, neuvěřitelně zchátrala.

Byla zrekonstruována až za značného úsilí ekumenického společenství Charita Salvator Krnov, které vzniklo po listopadu 1989. Nadšenci pod vedením Pavla Přádky odkázaného na invalidní vozík sehnali značné finanční prostředky v řádech milionů a také řadu ochotných dobrovolníků.

CHARITNÍ DŮM SALVATOR

Společně léta budovali nový Salvator. 27. dubna 1995 byl otevřen jako bezbariérové speciální zařízení pro handicapované, kteří zde mohli v rekondičních pobytech trávit pár týdnů téměř jako na dovolené za péče specialistů, a tak příjemně změnit prostředí, na které byli dlouhodobě odkázáni doma nebo v ústavech.

Dnes je to Charitní dům Salvator Krnov. Je spravován Charitou Ostrava. (Od roku 2004 dům slouží osobám se specifickými potřebami. Posláním služby Charitního domu Salvator Krnov, domova se zvláštním režimem, je vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pro plnohodnotný život uživatelů s dosažením maximální možné míry jejich samostatnosti.

Jedná se o osoby, které si vlivem svého duševního onemocnění nejsou schopny zajistit své potřeby pro život v běžné domácnosti.)

ORIGINÁL V DACHAU, DO KRNOVA KOPIE MADONY

Bylo rozhodnuto, že socha madony z krnovského Salvatora (originál) zůstane v Dachau, protože tam plnila historicky neocenitelnou funkci. Madona pomáhala přežít vězňům koncentračního tábora, kteří se u ní modlili. Do Krnova se vrátí její kopie.

Její návrat se uskuteční v červnu 2017. Bude umístěna ve farním kostele sv. Martina v Krnově. Slavnost návratu krnovské madony se odehraje v rámci festivalu Setkání s duchovní hudbou.

Vše zajistil a financoval krnovský rodák Walter Titze. Je to jeho velkorysý dar Krnovu. Po válce opouštěl Krnov se svou matkou ve vysokém stupni těhotenství a dalšími osmi sourozenci jako tříletý v rámci divokého vyhnání. Při hladovém pochodu 22. až 28. června 1945 museli pěšky urazit 120 kilometrů z Krnova do Králík.

Jeho nejstarší sestra Edith (tehdy 17 let) vzpomíná, že celou cestu plakal, protože se chtěl nosit. Jenže nejmladší sestra Helga v tomto pochodu měla jeden rok. Každý den pochodu zemřelo mnoho lidí. Z celkového počtu kolem 3000 osob jich deset procent hladový pochod nepřežilo.

Květoslava Kukelková