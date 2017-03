Keltské čerty propojil laser

/FOTOGALERIE/ Keltský telegraf letos propojil 248 stanovišt, mezi nimi Opavu, krnovský Cvilín i Praděd.

Říká se jim čerti, udržují ohně na svých stanovištích a v určený čas dávají světelné znamení nejbližšímu sousedovi, aby tak signál mohl doputovat po své dráze do cíle. Za jedním z nich jsme se rozhodli v sobotu večer vypravit.

Občanským jménem Jaroslav Šrom si jinak nechá říkat Keltský čert a svůj oheň zakládá za pískovnou v Opavě-Vávrovicích, v místní části Palhanec. Nebylo těžké ho najít. Jednak na sebe upozornil světlem čelovky a také jeho oheň už od soumraku plápolal.

Podle pořadatelů jednotliví čerti zakládají ohně ještě za světla, aby se mohli Keltského telegrafu účastnit i děti. Poblíž úvozu jsme narazili i na dalšího strážce ohně, který se staral o zásobování dřevem. Zprvu větrné počasí se zakrátko umoudřilo a od ohně se rozlévalo příjemné teplo a chránilo nás před jinak vlezlou zimou.

Po pravdě nevěděli jsme, co od sobotního večera čekat. Obavy, že bychom se k ohni nevešli, jsme zaplašili hned na začátku. Kromě čerta a jeho kolegy jsme tam byli sami. Další účastníci se začali trousit těsně před osmou hodinou. A to hlavně díky pozvánce, kterou si o akci přečetli v našich novinách.

Nakonec se nás u ohně sešlo jedenáct. Občerstvení bylo stylové: medovina, starý keltský nápoj, která se pila z rohu. S blížící se osmou hodinou v nás sílilo napětí, jak ten prastarý rituál, který oživili zakladatelé Keltského telegrafu před osmi lety, bude vypadat.

Věděli jsme, že signál by nám měla předat Ostrava, na stanoviště jsme však kvůli stromům nedohlédli. Zato na stanoviště následující jsme viděli vcelku dobře a přesně v 19.56 hodin jsme poslali signál na krnovský Cvilín.

Trošku jsme se přepočítali v tom, když jsme čekali použití „starých keltských metod", tedy pouze ohně. Dnešní Keltové si pomáhají nejen jeho žárem, ale i světelnými a telefonickými signály. Takže s krnovským stanovištěm se Keltský čert spojil nejen zeleným laserovým paprskem, ale pro jistotu i mobilním telefonem.

Nicméně na magičnosti rituálu to nic neubralo a byli jsme vděčni za to, že jsme se společně mohli účastnit vyhánění zimy a vítání jara a poděkovali ohni za tuto možnost.

Stanoviště Krnov-Cvilín mělo dobré spojení se sousedními účastníky. „Bylo nás dobře vidět jak z Opavy, tak z Pradědu, a my jsme je také viděli. Takže paráda," shrnula zážitek z noční akce na Cvilíně organizátorka Růža Hradilová.

Také v Krnově účast byla letos slušná, jen si mnozí příznivci keltských rituálů opět nevzali k srdci, že v březnu musí mít pro pobyt v přírodě teplé oblečení. Hodně foukalo, tekže mnozí to nevydrželi a odešli ještě před keltským rituálem, který slibuje silné propojení s Matkou Zemí.

Čert Jaroslav: Jsme jako keltští šamani

Jaroslav Šrom z Opavy-Kateřinek se stará o signál Keltského telegrafu jako jediný na Opavsku. Na jeho obvyklém stanovišti jsme ho zastihli krátce předtím, než se chystal vyslat signál stanovišti v Krnově-Cvilíně.

Jaké používáte signály?

Většinou se používá pyrotechnika, ale záleží na každém, co použije. Jestli kulové pumy, ohňostroj nebo fotbalové pochodně. To záleží na tom, jak je kdo vidět. Kdybychom byli blízko, stačil by oheň. Já jsem letos použil laserový paprsek.

Jak se signál předává?

Podle keltské tradice to byl původně jen oheň. Nám signál předává Ostrava, ale jen pomyslně. Protože na ně opticky nevidíme. Loni se připojil Praděd. Na každé stanoviště jsou tak dvě minuty.

Co má zvyk připomínat?

Dnes je to bráno jako vyhánění zimy a vítání jara. Původně to Keltové používali jako bezpečnostní oheň. Když vypochodovaly římské legie za linii, dávali si tak Keltové zprávy a svolávali posily. Před lety se tato tradice obnovila právě jako vítání jara a tradice ohňových kopců.

Proč se vám říká čerti?

Je to z doby, kdy k nám přicházeli Slované. Chtěli tak označit mágy, kouzelníky, kteří žili na kopcích a smrděli jim ohněm. Tehdy žili v zemljankách, takže si to spojili dohromady, oheň, síra, pak vznikl pojem pekla a poté, po rozšíření křesťanství se to ještě prohloubilo.

Dalo by se říct, že čert je něco jako keltský šaman. Čerti vybírali například místa, kde mohl být pochován třeba významný válečník. Měli na starost živly, zatímco druidové poslouchali bohy.

Jak jste se k telegrafu dostal?

Náhodou, při hledání keltského náboženství, které mě zajímalo. Narazil jsem na Keltský telegraf. Před pěti lety jsem se připojil na poslední chvíli, od té doby to dělám každý rok.

Kolik chodí k vašemu ohni lidí?

Loni přišlo asi 15 až 20 lidí, většinou tu bývám sám nebo jen s pár lidmi.

Provádíte nějaké rituály?

Když rozděláváme oheň, požehnáme mu, jiné rituály neděláme, to by chtělo ve více lidech.