Ke stým narozeninám si Edith Veselá přála ohňostroj

Krnov, Žáry - Paní Edith Veselá oslavila ve středu 12. dubna sté narozeniny. Oslavu jí připravili pracovníci Domu dobré vůle Žáry, kde v současnosti pobývá.

Stoletá Edith Veselá přijímá gratulace od zástupců města Krnova. Její rodiče vedli jesenickou chatu Alfrédka, a také ona miluje Jeseníky. Na snímku přijímá gratulace od zástupců města Krnova. Foto: Dita Círová

Oslavenkyně se narodila 12. dubna 1917 ve Vídni. Po vzniku Československa se rodina přestěhovala do nově vzniklého státu. Osud ji časem zavál do Jeseníků, kde její rodiče vedli chatu Alfrédku. Tady se také vdala a narodila se jí první dcera. Rodina se zanedlouho rozrostla i o druhou dceru.

Zpočátku byla paní Edith v domácnosti, později pracovala ve školní jídelně a na vojenské posádce. Zlomem pro ni byl příchod do sanatoria Paseka, kde začínala jako pomocná síla, ale ve dvaačtyřiceti letech začala studovat obor zdravotní sestra. Časem se vypracovala až na pozici hlavní sestry. Po odchodu do důchodu bydlela ve Šternberku, odkud se v roce 2002 přestěhovala za svou dcerou do Krnova. Paní Edith byla po celý život vášnivou turistkou, miluje Jeseníky, které má celé prochozené. Ráda četla, hlavně knihy o historii, její oblíbenou knížkou byla Babička Boženy Němcové. S potěšením si poslechla klasickou hudbu a zahrála karty. Má čtyři vnoučata, devět pravnoučat a tři prapravnoučata.

Mezi gratulanty byli také zástupci města Krnova. K významnému jubileu Edith Veselé poblahopřál tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek a členka Aktivu pro občanské záležitosti Růžena Feketová. Nechyběla ani zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení, která Edith Veselé předala blahopřání ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a rozhodnutí, jímž se jí zvýšil důchod o dva tisíce korun.