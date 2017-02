Kdo bude bruntálský Amos?

Má vaše dítě vynikající učitelku nebo učitele? Zasloužili by si titul Bruntálský Amos? Třeba za to, že učí děti zajímavým způsobem nebo zařídili, aby se podívaly se školou někam do zahraničí? Město Bruntál vyhlásilo V. ročník soutěže Bruntálský Amos. Můžete do ní přihlásit svého oblíbeného učitele.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jireš

„Ocenění je možno udělit v kategorii „Výrazná pedagogická osobnost". Rozhodujícími kritérii jsou mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost, nadstandardní práce, což je třeba projektové vyučování, péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných dětí a žáků, významná mimoškolní činnost jako například zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů, metodická činnost, výrazná prezentace školy či školského zařízení na veřejnosti," zveřejnil na svých stránkách Městský úřad Bruntál. Návrh na ocenění mohou podat ředitelé bruntálských škol, jejich prostřednictvím také rodiče, členové školské rady, zastupitelé a některé další osoby, jako například vedoucí odborů města. Termín pro podání návrhů je 24. února, na stránkách města najdete předepsané náležitosti. Návrhy pak vyhodnotí komise pro výchovu a vzdělávání a předloží je radě města ke schválení. Slavnostní předání ocenění se uskuteční u příležitosti Dne učitelů dne 31. března v prostorách Společenského domu v Bruntále. Vynikající učitele pravidelně oceňuje také město Krnov. „Oceňování nejlepších pedagogických pracovníků se v novodobé historii města Krnova stalo tradicí. Sám ze své pedagogické praxe, která předcházela mému působení na městském úřadě, mohu potvrdit, že je to práce nelehká, ale zároveň velmi krásná, přinášející obohacení. A práce s dětmi mi zůstala blízká i dnes. Takže z jedné strany vám trochu závidím, že se s dětmi můžete dnes a denně potkávat a ovlivňovat směřování jejich budoucího života. Z druhé strany mám před touto prací velký respekt, protože mám pocit, že s každým rokem je možná malinko těžší a těžší," řekl loni při příležitosti oceňování nejlepších učitelek krnovský místostarosta Michal Brunclík. Gabriela Mathiasová

