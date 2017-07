Kauza „Dýchám dým z komína souseda"

„Mám kvůli sousedům astmatické záchvaty," stěžuje si Krnovanka. Místo na Cvilíně, kde si Kamila Maňásková postavila dům, vypadá idylicky. Než se zatopí.

Kamila Maňásková chtěla mít dům u lesa, zahradu, psa. Chtěla bydlet v čistém, zdravém prostředí. Postavila si dům v Krnově v lokalitě Cvilína, v ulici U Ovčárny. Její sen se ale změnil v noční můru. A to doslova, protože v noci ji zplodiny z komínu u sousedů dusí nejvíce.

„Nejprve to byl černý dým, který se valil z komínů, teď, po mých stížnostech, už kouř nejde vidět. Pravděpodobně spalují nějaký olej, cítit jde. Vzbuzuje u mě alergickou reakci," popisuje situaci Kamila Maňásková, která nyní trpí astmatem.

Jednou už pro ni v noci přijela sanitka, jindy musela jet k rodičům. „Jsme z toho nešťastní. Dcera je alergička, přesto vše zvládala. Dokázala si splnit svůj sen, a teď je nemocná a zdeptaná," potvrzuje vážnou situaci maminka, která má natočená videa s černým kouřem. „Věřila jsem, že to v létě poleví, že nebude topit, ale bohužel," dodává Jiřina Maňásková.

V horkých letních dnech, kdy Kamila nemůže kvůli zplodinám větrat, se doma vyloženě dusí. Navíc má pocit, že jí sousedé kouřem trápí záměrně.

Její přízemní novostavbu s velkou zahradou obklopují čtyři domy patřící rodině Petra Balcara, od něhož si původně svůj pozemek koupila. „Při koupi jsem se zvlášť ptala, čím se v domech topí. Velmi mi na tom záleželo. Majitel mě ujišťoval, že se ve všech domech topí pouze dřevem," vysvětluje Krnovanka.

Zpočátku se sousedy vycházela dobře. „Problém začal, když jsem chtěla, aby se Petr Balcar mladší věnoval svému vlčákovi, který byl zavřený v malém kotci a neustále štěkal. Časem se vztahy vyhrotily a dnes se mi směje, když se tady dusím kvůli jedům, které vypouští," vypráví Kamila Maňásková.

Myslí si, že ve hře je i to, že je žena. „Možná, že nemůže skousnout, co všechno jako žena zvládám," říká sportovně vypadající čtyřicátnice, která podniká a sama se stará o dům a zahradu.

ÚŘAD OMBUDSMANKY JÍ NEPOMOHL

Obtěžování zplodinami se jí těžko prokazuje. Kouř nyní není vidět, a zápach ze dvou komínů vychází nahodile. „Děje se tak ale každý den i v noci. Zápach je silně štiplavý, něco jako čpavek, éter nebo něco podobného. Mám natočené video, mám svědky," popisuje své strádání Kamila, které se v poslední době celkově zhoršil zdravotní stav.

V čase návštěvy redaktorky kouř vidět ani cítit nebyl. Místo působí jako idyla. O to více to majitelku deptá. Se stížností se obrátila na městský i krajský úřad, aby zajistili namátkový, neohlášený odběr z kotle, a také na ombudsmanku. Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček jí odpověděl, že situace, ve které se nyní nachází, je sousedským sporem, který je nutné řešit v rovině soukromého práva.

„Mám krásný dům se zahradou a sousedé mě dusí. Musí existovat nějaká cesta, jak se s tím vypořádat. Nemohu se ráno posadit na terasu, projít se po zahradě, všude cítím jedovatý zápach, zabíjí mě to," uzavírá nešťastná majitelka.

STANOVISKO SOUSEDA: VŠE JE V POŘÁDKU

„Kontroly potvrdily, že je vše v pořádku," říká soused Petr Balcar.

Petru Balcarovi patří pozemky a domy v sousedství Kamily Maňáskové, která si stěžuje na zplodiny z jeho komínů. „Spor se táhne už dva roky, měli jsme zde návštěvy městské policie, situaci monitorovalo město, a to několikrát, prováděly se namátkové kontroly. Mám i vyjádření advokátů, vše je v pořádku," uvedl Petr Balcar.

Vysvětluje, že on sám ve svém domě topí dřevem, a syn topí uhlím. „Kotel v domě, kde topí syn, není nový, ale máme potvrzení, že se může používat do roku 2022. Museli jsme doložit revize, prokazovat, že topíme palivem, určeným pro daný typ kotle. Je možné, že než se kotel rozhoří, může to být chvilku cítit," připouští. Že by on nebo syn topili v létě, popírá. „Proč bychom teď topili? Netopíme," říká.

To, že Kamila Maňásková uvádí, že má svědky, nechce komentovat. Počátek sporu vidí podobně jako jeho sousedka. „Najednou si začala stěžovat na synova psa. Prokazovali jsme, že pes není týraný," říká Petr Balcar. „Do té doby se spolu můj syn s paní Maňáskovou normálně bavili jako sousedé. Pozvala ho i k sobě domů, zřejmě se mezi nimi něco stalo, a od té doby začaly stížnosti. Nevím, co za tím je," doplňuje.

Z myšlenky, že by topili proto, aby jí ublížili, je překvapený. „Vůbec si jí nevšímám," uzavírá soused.

