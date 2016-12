Karlovice a Vraclávek už jsou v síti chytrých meteostanic

V České republice se rozbíhá projekt na zpřesnění meteorologických předpovědí pomocí dat soukromých pozorovatelů. Už se zapojily Karlovice, Vraclávek i Opava.

Vraclávek je jedním z míst, odkud soukromá chytrá meteostanice posílá naměřené údaje na web meteo-pocasi.cz. Najdeme tam i aktuální údaje o počasí z Karlovic nebo z Opavy.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Dnes už si může každý pořídit vlastní meteorologickou stanici, která bude přispívat ke zpřesnění předpovědí v konkrétní lokalitě. Turistická střediska Karlovice a Vraclávek se zapojily do tohoto projektu, takže už dnes detailně a on-line informují návštěvníky o aktuálním vývoji počasí na webu meteo-pocasi.cz.

Zde každý může zjistit nejen základní informace o teplotě a srážkách v těchto obcích, ale třeba i porovnat rychlost nárazového větru s běžným větrem nebo zjistit naměřené hodnoty pro atmosférický tlak, rosný bod, vlhkost a převládající směr větru.

Protože vlek ve Vraclávku nabízí kromě denního i noční lyžování až do 21 hodin, mohlo by lyžaře třeba zajímat, jaký je zde časový rozdíl mezi občanským, nautickým a astronomickým soumrakem.

Lyžaře i pěší výletníky by také měl zajímat rozdíl mezi skutečnou teplotou a zdánlivou pocitovou teplotou. Pokročilí meteorologové mohou na webu naměřená data sledovat po destiminutových intervalech.

NOVÝ TREND: SOUKROMÉ METEOSTANICE

Národní hydrometeorologické ústavy provozují sice sítě stanic, které dodávají data pro modely. Protože provoz každé stanice představuje značné náklady, nemohou být přístroje zdaleka všude.

„Na druhé straně existuje mezi běžnými lidmi celá řada nadšenců, kteří si pořizují svoje meteorologické stanice ze zájmu, aby měli vlastní záznamy o počasí. Tak vznikl nový trend využívání těchto dat od běžných lidí, kteří výsledky svých měření rádi zveřejňují na internetu zcela zdarma.

Přitom pro meteorology mají taková měření značnou hodnotu. Navíc hustá síť soukromých stanic umožňuje odhalit regionální specifika průběhu počasí. Obecná předpověď pro celou republiku už často nestačí. Lidé požadují detailní předpovědi po hodinách a pro konkrétní místa, včetně těch nejmenších vesnic," popsala nový trend Zuzana Šúkalová, která pracuje jako technička ve společnosti Wanet na podporu sítě chytrých meteostanic.

CHYTRÁ SÍŤ PŘEDPOVĚDI SAMA ZDOKONALUJE

Jak funguje síť chytrých meteostanic? Naměřené údaje porovnává s tím, jaká předpověď byla vypočítana pro danou lokalitu. Pokud se předpovídaná data budou od skutečnosti lišit, model si tuto chybu zapamatuje. Příště, až nastane obdobná meteorologická situace, tak svou předpověď podle předchozích zkušeností sama vylepší.

Model se zkrátka díky datům ze soukromých stanic postupně učí být přesnější. Takto korigovaná předpověď je pak poskytována zpět meteostanicím. S využíváním soukromě naměřených dat pro úpravy předpovědí dnes v Česku začínají pracovat meteorologové ze společnosti Meteocentrum. Tato meteorologická služba zatím využívá jen stanice s vlastním webovým serverem, které tyto parametry splňují.

CO VŠECHNO UŽ UMÍ

Chytré meteorologické stanice je dnes už možné pořídit v ceně odpovídající lepšímu mobilnímu telefonu. Dokážou nejen komunikovat s předpovědními modely, ale třeba i podle aktuálního počasí zapnout zavlažování zahrady nebo správně nastavit vyhřívání skleníku.

Obecně platí, že kdo se zapojí do sítě pozorování, může se těšit na postupné zlepšování kvality předpovědí v místě svého bydliště. Čím více stanic na sběr dat bude do sítě zapojeno, tím víc to přispěje ke zlepšení předpovědí," doplnila Zuzana Šúkalová.