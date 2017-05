Politiky kampaň líčí jako kouzelníky

„Nechal jsem zmizet smlouvy za 150 miliard," tvrdí poslanci Ladislav Velebný (ČSSD) a Miroslav Opálka (KSČM) na plakátech, které zaplatila iniciativa Rekonstrukce státu a firma Student Agency. Co nám kampaň sděluje?

Rekonstrukce státu těmito plakáty a billboardy kritizuje výjimky v registru smluv.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Rekonstrukce státu je iniciativa neziskových organizací a firem, které společně prosazují několik zákonů na zprůhlednění veřejných financí. Politik, který nehlasuje pro zákony podporované Rekonstrukcí státu, musí počítat s tím, že se ocitne na plakátech a billboardech.

V Bruntálue se na pomyslném pranýři objevil poslanec Ladislav Velebný (ČSSD), v Opavě zase poslanec Miroslav Opálka (KSČM). Oba jsou v kostýmu kouzelníka, který nechal zmizet smlouvy za 150 miliard. V jiných okresech jsou na plakátech Rekonstrukce státu představeni stejným způsobem místní poslanci za KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a ODS.

Proč Rekonstrukce státu a Student Agency podnikatele Radima Jančury představují poslance jako kouzelníky?

Na to jsme se zeptali mluvčího Rekonstrukce státu Václava Zemana. Podle něj 150 miliard na plakátech odpovídá částce, kterou kvůli hlasování poslanců veřejnost neuvidí v registru smluv. Nový Zákon o registru smluv měl původně zveřejnit všechny smlouvy, které se týkají veřejných financí.

Pak ale sociální demokraté spolu s komunisty, lidovci a ODS prosadili řadu výjimek pro státní firmy. Rekonstrukce státu na to reaguje kampaní, která má upozornit veřejnost na okleštění zákona.

„Veřejnou kampaň jsme připravili v reakci na hlasování poslanců o novele Zákona o registru smluv. Jde o jeden z devíti zákonů, který platforma Rekonstrukce státu dlouhodobě podporuje a který by podle nás napomohl zvýšení transparentnosti a omezení klientelismu v České republice," uvedl Václav Zeman.

„Největší z výjimek by znamenala, že zveřejňovat smlouvy by nemusely státní ani městské firmy. Šlo by o smlouvy právě ve výši 150 miliard korun ročně. Proto tedy tato zkratkovitá, a možná ne všem srozumitelná informace na billboardu," vysvětlil Zeman smysl kampaně, která dopadla na poslance Ladislava Velebného, Miroslava Opálku i na další poslance, kteří hlasovali v rozporu s požadavky Rekonstrukce státu.

V těchto dnech probíhá hlasování, které definitivně rozhodne, zda budeme v budoucnu nahlížet do smluv městských a státních firem nebo ne. Zeptali jsme se postižených poslanců, jak kampaň hodnotí.

„Při vzniku projektu Rekonstrukce státu jsem doufal, že přinese pozitivní změnu, ale dnes to vidím jinak. Koupili si ho čeští oligarchové a prostřednictvím něj se snaží vytvářet nátlak na nás, zákonodárce. Je důležité se řídit ústavou a dodržovat náš poslanecký slib, že budeme hlasovat podle svého svědomí. Rozhodně nepodporuji manipulativní vliv Rekonstrukce státu," uvedl poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný.

V podobném duchu se vyjádřil i Miroslav Opálka (KSČM). „Rekonstrukce státu se snaží různými prostředky přinutit poslance, aby hlasovali pro jimi podporované návrhy. Při svých hlasováních se řídím svým svědomím. Názory nějaké nátlakové skupiny, která sama nemá jasno, co je a co není ve prospěch boje proti korupci, nejsou pro mne relevantní.

Zvláště když sama Rekonstrukce státu není transparentní," uvedl Miroslav Opálka.