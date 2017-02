Kam za masopustem

Masopustní průvody vyrazí v sobotu 25. února na obchůzky v některých obcích.

Ilustrační fotoFoto: Vít Černý

Dlouholetou tradici má masopust v Ryžovišti. Vládu nad obcí si masopustní maškary převezmou ráno v 8.30 hodin u multifunkčního domu a pak se vydají uličkami Ryžoviště. Odpoledne nemůže chybět přátelské posezení s hudbou, zpěvem a zabijačkovými dobrotami a večer od 20 hodin následuje masopustní zábava.

Rej masek se vydá do průvodu také ve Světlé Hoře a to v 10 hodin od obecního úřadu. Kdo nemá masku, může si přijít nějakou vybrat o hodinu dříve do přístavby mateřské školy. Průvod projde středem obce, boční cestou směrem ke kostelu, po trase přivítají hospodyně průvod malým občerstvením.

Maškarní zábava proběhne od 19.30 hodin v sále kulturního střediska. Na programu jsou kulturní vystoupení a soutěž masek jednotlivců i skupin. Zábava bude o to veselejší a významnější, že je součástí oslav výročí 750 let obce Světlá Hora.

Ve Starém Městě vyrazí masky ve 14 hodin od chodníku u Bruntálu a vydají se obcí na místní hřiště, kde bude zábava pokračovat až do 22 hodin. I zde se mohou účastníci těšit na zábavu, zpěv, tanec, koláčky a další veselí.