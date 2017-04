Kalamita v lesích

Naše smrkové lesy plošně zdecimovaly sucho, václavka a kůrovec. Následky jsou takové, že lesníci běžně mluví o přírodní katastrofě. Proč ještě nikoho nenapadlo oficiálně vyhlásit kalamitní stav?

Vagony plné smrkového dříví naznačují, kolik lesů zmizelo kvůli kůrovcové kalamitě.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

V zasedací síni Lesní správy Město Albrechtice se setkali zástupci Lesů ČR, krajského úřadu a starostové obcí Hošťálkovy, Holčovice a Jindřichov, aby společně informovali novináře o situaci ve smrkových lesích, které postihla kalamita nevídaných rozměrů.

KDE JE STAV NEJHORŠÍ

„Nejhůř je na tom Bruntálsko, oblast Krnovska a Města Albrechtic. Velmi špatně je na tom i Jablunkovsko a oblast Šternberka. Nově nám to začíná postupovat i do vyšších nadmořských výšek, do oblasti Jesenicka a Zlatohorska. Situace je podobná v obecních, církevních, státních i soukromých lesích.

Nebál bych se to označit pojmem katastrofa," popsal současný stav výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.

KDO VYHLAŠUJE KALAMITU?

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zde zastupoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania (ANO), který lesníky zaskočil triviálním dotazem: „Zaznělo tady, že kalamita už existuje, a že lze její důsledky přirovnávat k jiným známým katastrofám. Byla už ale kalamitní situace oficiálně vyhlášena?"

Na to zareagoval Václav Lidický. „Kalamitní stav přece vyhlašuje krajský úřad, tedy stát," podivil se Lidický, proč takový dotaz vznesl zrovna zástupce kraje.

Informaci, že kalamitní stav vyhlašuje krajský úřad, dostaly Lesy ČR od svého zakladatele, tedy od ministra zemědělství. „Byl to náš požadavek a zaznělo to i z dalších regionů, aby se o vyhlášení kalamitního stavu začalo jednat. Chceme, aby kalamitní stav nastal v souvislosti se zpracováním takového množství dřevní hmoty, že to nemá v historii obdobu.

Kalamitní stav ale přece nemohou vyhlašovat Lesy ČR. Podle našich informací mohou vyhlášení kalamitního stavu navrhovat také zástupci státní správy a samosprávy v daném regionu," doplnil Lidický a podíval se směrem ke starostům obcí nejhůře postižených zatím neoficiální a nevyhlášenou kalamitou.

KDO DÁ KRAJI PODNĚT?

Jaroslav Kania trval na tom, že kraj nejdřív musí dostat oficiální podklady o rozsahu katastrofy, aby na ně mohl reagovat.

„Někdo musí kraji dát podklady, protože sami nejsme takoví odborníci, abychom posoudili, zda už je to kalamitní stav nebo ne," upozornil Kania, že všechno má svá pravidla, i vyhlašování kalamitní situace.

„My se vyhlášení kalamitního stavu určitě bránit nebudeme. Po jeho vyhlášení zřejmě začnou platit specifické podmínky. Zjistím jaké, a budu očekávat, že hejtman dostane v dohledné době nějakou výzvu," přislíbil náměstek hejtmana Jaroslav Kania před novináři na tiskové konferenci Lesů ČR.

„Tyto domluvy by možná bylo lépe řešit po skončení tiskové konference," upozornila náměstka hejtmana tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouková. „Omlouvám se, jen mě zajímalo, zda už je v lesích katastrofa také oficiálně," uzavřel Kania.

KŮROVEC A KRAJSKÉ VOLBY

Tomáš Pospíšil, krajský ředitel Lesů ČR ze Šumperka, o kalamitní situaci v našich lesích loni jednal s hejtmany Moravskoslezského i Olomouckého kraje.

„Bylo to ale před volbami, takže dnes je tam zřejmě jiná situace. Bývalí hejtmani Novák i Rozbořil měli své úředníky, se kterými jsem to řešil na úrovní krajského odboru životního prostředí," doplnil za Lesy ČR Pospíšil, podle kterého pro vyhlášení kalamitního stavu je nutné splnit dvě podmínky, a to ohrožení života a ohrožení majetku.

„Z pohledu těchto dvou podmínek je situace v lesích složitější než u jiných přírodních kalamit. Nejsem právník, ale lesník, takže to musí posoudit kraj. Každopádně krajské odbory životního prostředí jsou o aktuální situaci velmi dobře informovány nejen od nás, ale i z ministerstva a od dalších vlastníků lesů. Informace na kraji jsou, ale je také nutné umět s nimi pracovat," uzavřel Pospíšil téma kalamitní stav.