Ptačí chřipka v regionu řádí

Virem s kmenovým označením H5 už bylo nakaženo několik volně žijících a migrujících ptáků také na Opavsku a Jesenicku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Minulý týden byl registrován úhyn několika kusů labutí v Jilešovicích. K dnešnímu dni zde bylo napočítáno devět mrtvých labutí a jedna kachna. Podle vyjádření Státní veterinární správy byla smrt zapříčiněna virem ptačí chřipky.

„Potvrzený nález je indikátorem toho, že nákaza mezi volně žijícími ptáky v kraji je. Již od loňského podzimu Státní veterinární správa na základě nákazové situace v okolních zemích upozorňovala na zvýšené riziko zavlečení nákazy do chovů, nabádala chovatele k preventivním opatřením," uvedl k aktuální situaci tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že se v současné době čeká na potvrzení, zda se jedná o vysoce patogenní subtyp H5N8, tak jako ve všech ostatních letošních případech.

Riziko šíření nákazy se pak netýká jen Jilešovic, spadajících pod správu Háje ve Slezsku, ale také sousedních Kozmic. „Je to poměrně nešťastná situace, ale děláme vše pro to, aby nedocházelo k dalšímu šíření viru, zejména do domácích chovů.

Poté, co byla nákaza zjištěna, jsme neprodleně o nastalé situaci informovali místní obyvatelstvo, posléze také soukromé chovatele v okolí. Stejně tak tomu je i v sousedních Kozmicích," uvedl místostarosta obce Háj ve Slezsku Rostislav Kostelňák. Situaci přímo v Jilešovicích nepřetržitě sleduje vedoucí Restaurace a penzionu Kamenec Ivona Trojkova.

Splav, kde k úhynu dochází, je v těsné blízkosti tohoto zařízení.

„První úhyn nám byl hlášen od pracovníků obecního úřadu v minulém týdnu. Od té doby vývoj stabilně sledujeme. Žádná speciální opatření, která by nás omezovala v provozu, vydána nebyla. Lidé byli samozřejmě upozorněni, aby se v daných místech nezdržovali a labutě nekrmili.

K dnešnímu dni jsem napočítala asi deset mrtvých ptáků," sdělila k tématu Trojkova s tím, že podle vyjádření pracovníků Státní veterinární správy bude k úhynům kvůli nákaze ptačí chřipkou docházet i nadále. A to minimálně dokud neskončí období mrazů.

Z oblasti Krnovska a Bruntálska zatím nebyl hlášen žádný případ ptačí chřipky, ale u dvou uhynulých labutí nalezených o víkendu na Jesenicku laboratorní vyšetření už potvrdilo ptačí chřipku H5. „U obou vodních ptáků z Jesenicka je potvrzena ptačí chřipka. Víme, že jde o H5. Konkrétní subtyp zatím nemáme. To očekáváme, až udělá Praha," sdělil k uhynulým labutím z okresu Jeseník ředitel Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Aleš Zatloukal.

Veterináři vyzvali chovatele, aby pozorněji sledovali svou drůbež, zda nevykazuje známky onemocnění, a také veřejnost, aby hlásila nálezy uhynulých volně žijících ptáků.

Vojtěch Rozehnal z Jindřichova na Krnovsku u svého domu chová desítky kusů drůbeže a pravidelně sleduje divoké kačeny, které zimují na nedaleké řece. „Co jiného můžu dělat? Svůj chov před stykem s volně žijícími ptáky nikdy stoprocentně neochráníte.

Včelaři v našem regionu už kdysi museli kvůli moru plošně likvidovat včelstva, ale nám drůbežářům se podobná opatření zatím vyhýbají. Když takové veterinární nařízení přijde, nedá se nic dělat. Léčba ani očkování nepřichází v úvahu," uvedl Vojtěch Rozehnal, podle kterého mají drůbežáři největší obavu z toho, že stát neumí zohlednit skutečnou škodu.

David Beinhauer, Fidel Kuba