Jeseníky zasypal čerstvý sníh, lyžaře čeká víkend na upravených sjezdovkách

Zatímco do nížin přichází dočasná obleva, v Jeseníkách přibylo čerstvého prašanu. Na svazích Pradědu leží v některých místech až 170 centimetrů sněhu, ostatní střediska udávají vrstvu kolem metru.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Fidel Kuba

Dobré podmínky o víkendu najdou v Jeseníkách také běžkaři. Budou je zde čekat desítky kilometrů strojově upravených tras. Je ale třeba počítat s tím, že kvůli novému sněhu v Jeseníkách stále platí třetí, tedy velmi rizikový stupeň lavinového nebezpečí.

„Všechna lyžařská střediska jsou v provozu, ale návštěvníků zatím ještě v lednu mnoho není. Víc lidí přijede až od poloviny února, kdy začínají jarní prázdniny," řekl podle svých zkušeností Jaroslav Komárek ze stanice horské služby na Červenohorském sedle.

Žádný vážnější úraz na sjezdovce zatím letos záchranáři v Jeseníkách ošetřovat nemuseli. Minulý týden ale členové horské služby pomáhali třem mladíkům, kteří se v nepříznivém počasí a s nedostatečnou výbavou i oblečením vydali na hřebenovou túru.

Síly trojici turistů došly nedaleko Vřesové Studánky a tak kontaktovali horskou službu. Záchranáři je pak do místa ubytování dopravili na skútru.

„Na Červenohorském sedle jsme také ošetřovali lyžaře se zlomeninou bérce, jinak se ale dosud jednalo o lehčí poranění. Sjezdovky nejsou přeplněné," dodal Jaroslav Komárek.

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY PRÁVĚ ZAČÍNAJÍ

Kdo by neměl rád film Sněženky a machři. Do středisek také již míří lyžařské kurzy. „Školy zde máme, jinak lidí mnoho není, je to v lednu pokaždé stejné. Napadl čerstvý sníh, takže zima je, jak má být," konstatoval majitel zimního areálu v Branné Rostislav Procházka.

Také v Branné mohou běžkaři využít sedačkové lanovky a od její horní stanice se vydat do běžecké stopy. Připraveny budou trasy o délce kolem dvanácti kilometrů. „Stopu budeme ještě upravovat v sobotu i v neděli ráno," dodal Rostislav Procházka.

Běžkaře vozí na Medvědí horu i lanovka v Koutech nad Desnou, kde si běžkaři mohou vybrat ze tří různě dlouhých okruhů. Pokud by někdo rád vyzkoušel i jiné zimní sporty, příležitost má v moderním areálu na Dolní Moravě, kde funguje bobová dráha. Na dvojbobu se mohou vozit rodiče s dětmi.

Lavinové nebezpečí

V Jeseníkách od minulého týdne platí třetí, tedy nejzáludnější stupeň lavinové výstrahy. Ta se týká lokalit Velkého a Malého Kotle, Červené hory a Kralického Sněžníku, kde je sněhová pokrývka velmi nestabilní.